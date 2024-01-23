Рівень загрози високий: у ЗСУ розповіли про ракетоносії в Чорному морі

Станом на вечір 23 січня у Чорному морі залишається два російські ракетоносії. Окупанти зменшили корабельне угруповання.

Про це повідомили Сили оборони півдня України.

Наразі в морській акваторії перебуває два носії ракет: один надводний і один підводний ракетоносії. Судна на бойовому чергуванні мають 12 "Калібрів" напоготові.

"Рівень ракетної загрози з моря лишається стабільно високим", - наголошують у ЗСУ.

Нагадаємо, російська окупаційна армія вночі та зранку 23 січня завдала комбінованого ракетного удару, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. Росія випустила по Україні 41 повітряну ціль.. Сили ППО знищили 21 ворожу ракету.

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