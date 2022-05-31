"Рівень загрози з того боку нам зрозумілий": Данілов про ризики вступу у війну Білорусі

"Рівень загрози з того боку нам зрозумілий": Данілов про ризики вступу у війну Білорусі

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розповів чи має Україна план дій у разі вступу у війну Білорусі, де Лукашенко наразі створює нове південне оперативне командування.

За його словами, рівень загрози з боку білоруського кордону зрозумілий.

Про це він розповів в інтерв'ю "Укрінформу".

"Ми розуміємо, що відбувається на території Білорусі, ми слідкуємо за заявами, які робить Лукашенко, ми усвідомлюємо загрозу, яка може існувати з цього боку. На жаль, там, окрім цього рішення, вже розташовані російські "Іскандери", і рівень загрози з того боку нам зрозумілий", - заявив Данілов.

Він також пояснив, від чого залежатиме, чи зможе Україна тримати оборону на цьому напрямку у разі наступу Білорусі.

"Це залежить від нашого війська, від багатьох факторів. Ще раз наголошую, коли 24 лютого ніхто не вірив, що ми будемо тримати оборону, ми її тримали. Більше того, ми звільнили від загарбників Київську, Сумську, Чернігівську області. Перед війною було багато нарад у президента з військовими, і на питання Володимира Олександровича, чи зможемо ми утриматися, генерал Залужний відповів доволі чітко, що тільки бій це може показати. Так само відповідаючи на ваше питання, я можу сказати: тільки бій може показати підготовку наших Збройних Сил", - наголосив секретар РНБО.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 97-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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