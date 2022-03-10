Рівень злочинності в Україні різко впав, навіть кримінал пішов захищати Україну – Геращенко

Рівень злочинності в Україні різко впав, навіть кримінал пішов захищати Україну – Геращенко

Проте мародерство на територіях, де зайшли росіяни, постійне.

Рівень злочинності з початком російської агресії різко знизився, лише у столиці в 7 разів.

Про це повідомив радник голови МВС України Антон Геращенко в ефірі марафону провідних телеканалів.

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Він заявляє, що дехто просто поїхав, а хтось таки виявився справжнім патріотом, взяв зброю до рук і пішов захищати Україну.

За його словами, зараз на території підконтрольній Україні, навіть рівень мародерства знизився за ці два тижні. Є поодинокі випадки. Він нагадав, що мародерство карається реальним терміном ув’язнення.

Проте Геращенко зазначив, що на території, де заходять російські війська, мародерство процвітає.