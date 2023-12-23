"Рівновага" на фронті не стійка, протягом пів року якась із сторін почне наступ — екскомандир Айдару

Екскомандир Айдару порівняв війну з армреслінгом і заявив, що зараз той момент, коли якась із двох рук впаде.

Екскомандир роти батальйону Айдар Євген Дикий заявив, що нинішня рівновага на фронті не є стійкою і протягом півроку якась зі сторін почне наступати.

Про це він сказав в інтерв'ю Radio NV.

"Наразі плюс-мінус рівновага, але не стійка рівновага. Це якраз та рівновага, яка може переламатися, поки що, в будь-яку з двох сторін. Це та рівновага, яка точно не буде стійкою. І трошки пізніше, я би сказав, десь у межах пів року, хтось таки почне сильно наступати. Або ми, або вони", — сказав Євген Дикий.

Екскомандир роти батальйону Айдар наголосив, що те, хто саме почне наступати залежить від українців.

"Чи виставимо ми достатню кількість людей, чи мобілізуємо по-справжньому тил працювати на війну, хоча би так, як це було 2022 року", — пояснив він.

Також Дикий порівняв нинішню ситуацію на полі бою з армреслінгом.

"Там є позиція, коли обидві руки вперті одна в одну і обидві сторони тиснуть з найостанніших сил, і в якийсь момент одна рука падає. Це та ситуація, яка наразі спостерігається в нас. Це дві максимально напружених руки, з яких одна впаде, я сказав би за пів року. Але яка це рука буде — ще абсолютно не очевидно. Це може бути наша рука, може бути їхня", — сказав він.

Екскомандир роти батальйону Айдар також зазначив, що, якщо порівнювати із Другою світовою війною, "наразі десь 1943 рік" — останній, коли ще до кінця не вирішилося, яка зі сторін буде перемагати, коли обидві сторони використовують багато ресурсів і понесли дуже багато втрат.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський розповів про план мобілізації 19 грудня на підсумковій пресконференції з журналістами. Він заявив, що наразі в Україні потрібно мобілізувати близько 500 тисяч осіб.

Водночас командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий зауважив, що Зеленський, найімовірніше, озвучив лише мінімальну кількість військовослужбовців для поповнення ЗСУ.

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