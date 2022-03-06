Рівняни на кордоні з Білоруссю попереджають, що пастки чекають на ворога у місцевих лісах

У селах просто на кордоні з Білоруссю місцеві просять багато чого з початого та побаченого не показувати, аби не грати на руку ворогу.

На Рівненщині селяни гуртуються проти агресора. У селах біля білоруського кордону, де раніше час від часу лунала стрілянина мисливців за бурштином, нині жодних суперечок.

Про це йдеться в ТСН.

У селах просто на кордоні з Білоруссю місцеві просять багато чого з початого та побаченого не показувати, аби не грати на руку ворогу. Та про свої настрої говорять відкрито. На площі встановлений герб, поруч фарбами виведена мапа України. Ми нині в одному із поліських сіл неподалік білоруського кордону. Чи не у кожного жителя там є родичі та кажуть, справжня рідня – це всі українці, які згуртувалися проти окупанта

«Нащо вони нам. Ми х не просимо в гості, бо ми їх тут стращать не будемо, а як прийдуть, у нас є чим захищатися, хоча ми і баби, но ми знаємо чим відбиватися», - кажуть місцеві дівчата.

Ще донедавна, кажуть, усіх білорусів вважали братами. Доки не дізнались, що ті почали гатити по Україні.

Усі родинні зв’язки забули, коли білоруські бійці стали поплічниками Росії – піднялися і чоловіки, і жінки, і навіть діти. «Я собі навіть кажу, я готова прямо йти й захищати нашу країну, бо я в неї вірю і вірю в нашу перемогу», - каже Олеся.

Які настрої панують у людей, що живуть на кордоні з Білоруссю

На вулицях наче все спокійно та мирно, але селяни цілодобово готуються до оборони. Як саме зустрічатимуть ворога, просять не показувати. Але запевняють, якщо ступить на їхню землю - пошкодує. «Знаєм повністю все, всі ці ліси, весь кордон знаємо, навіть знаємо, що за кордоном робиться. Ми бачим, ми чуєм, ми маєм зв’язки», - кажуть місцеві.

Чужого людям не треба, але й свого, кажуть, не віддадуть. «Болота у нас, ліси, тут люди у нас збирають ягоди, чорницю, клюкву, тут у нас є свої ходи, свої, як то кажуть, пастки, просто окупантам тут не пройти», - підтверджують мешканка Олена.

Водночас збирають усе, що можуть, аби допомогти нашим захисникам. Гроші, харчі, маскувальні сітки - усе для перемоги.

Вони намагаються достукатися до свідомості родичів та знайомих за кілька кілометрів через кордон. У відповідь на заклик зупинитись і не йти в Україну - білоруси більше відмовчуються.

Їх просять не боятися, виходити на мітинги, протестувати проти війни і попереджають, ножа у спину собі встромити не дозволять. «Я б здається на увесь світ кричала б: схаменіться, зупиніться, зупиніть того диктатора Лукашенка разом із Путіним», - переконана Ганна.