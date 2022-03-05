Рівняни провели в останню путь земляків, які ціною життя захищали Васильків

Рівняни провели в останню путь земляків, які ціною життя захищали Васильків

Разом з ними загинув і харків’янин.

У Рівному на колінах прощалися із трьома загиблими на Київщині захисниками. Воїни Рівненської добровольчої групи Ярослав Гранітний, Степан Ковалюк та харків‘янин Сергій Пущенко загинули в ніч на 2 березня в бою з російською диверсійною групою у Василькові.

Віддати шану загиблим захисникам зібралися на рівненському майдані Незалежності. «Сьогодні ми проводжаємо в останню дорогу тоьох захисників. Двоє з них з Рівного, один з них з Харкова... Він разом із нашими рівненськими хлопцями захищав Васильків. Зокрема, вони не дозволили взяти адміністративне приміщення Васильківської мерії і ключових об‘єктів», - розповів міський голова Рівного Олександр Третяк.

«Окупанти, які прийшли на нашу землю часто про них ніхто і не згадає, вони просто будуть лежати без вісти, або будуть спалені в крематоріях, які привезли спеціально для цього. Натомість ми своїх воїнів шануємо, проводжаємо з усіма почестями і будемо пам‘ятати завжди» - рівнянин.