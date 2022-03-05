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Рівняни провели в останню путь земляків, які ціною життя захищали Васильків

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Рівняни провели в останню путь земляків, які ціною життя захищали Васильків

Разом з ними загинув і харків’янин.

У Рівному на колінах прощалися із трьома загиблими на Київщині захисниками. Воїни Рівненської добровольчої групи Ярослав Гранітний, Степан Ковалюк та харків‘янин Сергій Пущенко загинули в ніч на 2 березня в бою з російською диверсійною групою у Василькові.

Віддати шану загиблим захисникам зібралися на рівненському майдані Незалежності. «Сьогодні ми проводжаємо в останню дорогу тоьох захисників. Двоє з них з Рівного, один з них з Харкова... Він разом із нашими рівненськими хлопцями захищав Васильків. Зокрема, вони не дозволили взяти адміністративне приміщення Васильківської мерії і ключових об‘єктів», - розповів міський голова Рівного Олександр Третяк.

 «Окупанти, які прийшли на нашу землю часто про них ніхто і не згадає, вони просто будуть лежати без вісти, або будуть спалені в крематоріях, які привезли спеціально для цього. Натомість ми своїх воїнів шануємо, проводжаємо з усіма почестями і будемо пам‘ятати завжди» - рівнянин.

Рівняни на колінах простились із трьома захисниками, які боронили від ворога Васильків

Рівняни на колінах простились із трьома захисниками, які боронили від ворога Васильків

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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