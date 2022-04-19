"Рівняти все з землею": СБУ перехопила розмову окупанта, який хвалиться масовими вбивствами у Маріуполі

СБУ перехопила розмову російського окупанта, який заявляє, що на "Азовсталь" у Маріуполі скинуть потужні бомби, щоб вбити усіх жителів міста.
Російські вбивці обговорюють, що держава-окупантка планує скинути на завод тритонні бомби, щоб убити всіх людей.
Про це йдеться у перехопленій розмові СБУ.
Ростовський командир взводу загарбників, який перебуває за 4 кілометри від легендарної будівлі, безсоромно заявляє про потужні бомби. Мирних українців йому не жаль, бо "залишились лише патріоти України та "дуже розумні люди". Єдине, про що хвилюється вбивця, - чи постраждає він від вибухової хвилі.
"Це ще одне підтвердження, що справжня мета "асвабадітєлєй" в Україні – це стерти нашу державу з лиця землі. Тож у нас лише один шлях зберегти нашу країну – перемогти!" - йдеться у повідомленні СБУ.
Нагадаємо, російські окупанти розпочали нову хвилю мародерства у блокадному Маріуполі.
Читайте також:
- У Бучі знайшли вже понад 420 тіл - поліція Київщини
- Росія планувала напад на Білорусь, щоб придушити мирні протести - розвідка
- У Полтавській області запрацювала пересувна клініка для переселенців: хто може звернутися