Ривок відчаю і початок кінця: експерт прокоментував можливість нового наступу Росії

Для Росії спроба чергового масштабного наступу на Україну — це ривок відчаю, аби показати, що її війська ще на щось здатні. Але після цього ривка навряд чи вони зможуть проводити якісь дії. А якщо знову зазнають поразки, не прорвавшись нікуди, то це стане фактично початком кінця Російської Федерації.

Таку думку висловив військовий експерт Сергій Грабський в ефірі телеканалу FREEДОМ 3 лютого.

Експерт нагадав, що в першій хвилі широкомасштабної агресії проти України Росія використовувала ударні угруповання, оснащені підготовленим особовим складом.

"Рівень підготовки можна, звісно, обговорювати, але потрібно розуміти, що Росія мала досить професійну контрактну армію, яка давала їй змогу проводити окремі досить успішні операції. Зокрема, в Сирії, Грузії. Їх не можна назвати неуспішними для Російської Федерації. І ця армія загалом залишилася на полях битв України", — зазначив він.

Але тепер, за словами Грабського, Росія перейшла до своєї традиційної армії. Це вже ніби інституційна пам’ять і традиції — використовувати саме мобілізаційну армію для розв’язання своїх питань, каже експерт.

"Ця армія має, звісно, нижчий рівень оснащення, підготовленості, але вона досить серйозно оснащена ще старими зразками радянського озброєння, бойової техніки", — сказав Грабський.

Водночас експерт наголосив, що Росія, як і країни Європи, як і США, і взагалі цивілізований світ, не готувалася до війни, яку вона отримала в Україні.

"І тут уже питання стоїть про те, наскільки Росія зможе витримати таку напругу боїв. І провівши ще одну наступальну операцію, навряд чи вона зможе зібрати армію, яка в майбутньому, і в разі невдачі серйозної, зможе протидіяти або хоча б виконувати якісь серйозні завдання", — зазначив він.

Поразка на фронті призведе і до розчарування в суспільстві, коли війна стане частиною кожного, а до цього росіяни не готові, вважає Грабський.

"Економіка Росії почне сильніше й сильніше страждати не тільки від прямих дій санкцій, а й від непрямих факторів війни, а саме - втрат навіть того персоналу, який може бути залучений. Тому для Росії зараз це такий ніби ривок відчаю, аби показати, що так, ми щось можемо. Але після цього ривка навряд чи вони зможуть проводити якісь певні дії. А якщо зазнають поразки серйозної, не прорвавшись нікуди, то це стане фактично вже початком кінця Російської Федерації, на мою думку", — резюмував військовий експерт.

Нагадаємо, у Зеленського впевнені, що великий наступ" очільника Кремля Путіна провалиться, як і попередній. Про це наголосив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Путін переоцінив сили: новий наступ Росії провалиться

Читайте також: