Риють і заливають бетоном: як Україна готується до оборони на 5 напрямках ( відео)

В Україні у п’яти областях завершується будівництво оборонних фортифікацій.

Про це повідомили в Міноборони України і опублікували відповідне відео.

"Сумська, Запорізька, Донецька, Херсонська та Харківська області: одразу на пʼяти напрямках будівництво оборонних фортифікацій підходить до завершення", – йдеться в короткій заяві оборонного відомства.

На викладеному ролику видно, як екскаватори, інша техніка та відповідні фахівці будують та облаштовують оборонні споруди. Зокрема, облаштовуються траншеї, закопуються в землю бетонні і металеві бліндажі, ведуться металозварювальні роботи, встановлюються протитанкові "зуби дракона".

В Україні завершується будівництво оборонних споруд у 5 областях (відео)

Нагадаємо, наприкінці квітня видання The New York Times із посиланням на аналітиків повідомило, що Україна навряд чи почне великий контрнаступ цього року, але їй треба буде відбивати російські атаки та не допустити прориву ворога. Ось тут і вступають у дію амбітні оборонні лінії, які будуються з шаленими темпами.

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