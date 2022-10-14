Риють великі окопи, щоб не замерзнути: як окупанти готуються до зими

Окупанти сподіваються, що сніг та морози уповільнять наступ ЗСУ, і вони нарешті перепочинуть.

Російські військові мають надіють, що вони будуть зимувати в Україні, і тому ретельно готуються до цього.

Про те, як саме окупанти готуються перезимувати, розповів 24 каналу колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

За його словами, окупанти сподіваються, що сніг та морози сповільнять наступ ЗСУ. А тому вони мріють, що в зимовий період їм вдасться трохи перепочити.

"Окупанти розраховують на те, що їм вдасться видихнути, перечекати зиму. За цей час вони хочуть підтягнути резерви та відновити якусь техніку", – зазначив Ступак.

Як розповів колишній співробітник, російські загарбники на окупованих територіях посилено готуються до зимового періоду, зокрема:

Росіяни намагаються створити умовну демаркаційну лінію в зоні бойових дій.

в зоні бойових дій. Окупанти риють великі окопи та траншеї за допомогою техніки.

та траншеї за допомогою техніки. Також російські військові ставлять протитанкові бетонні укріплення просто посеред поля.

Бойові дії взимку

На думку експертів, війна взимку може мати декілька сценаріїв, кожен із яких залежить від погоди. Зокрема, військовий експерт Петро Черник розповів, якщо ґрунт замерзне, будуть сильні морози -20°С і нижче, техніка зможе рухатися, воювати. Буде важче, але це можливо. Він наголосив, що Україні потрібна відносно тепла зима, щоб ґрунт зав'яз і техніка не могла рухатися.

Тим часом голова європейської дипломатії Жозеп Боррель висловив думку, що очільник Кремля Путін чекає на зиму, щоб більше тиснути на Захід, шантажуючи газом.

Цієї ж думки і радник міністра внутрішніх справ та виконавчий директор Інституту майбутнього Вадим Денисенко. За його словами, Путін розгублений і не розуміє, що йому робити далі. У диктатора єдина ставка – на холодну зиму і європейців, що начебто прибіжать до нього просити про газ.

Виконав завдання і катапультувався: життю українського героя ніщо не загрожує

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber