Різдва вдома не буде: українські біженці в Європі можуть втратити житло

У жовтні 2023 року термін, на який українці можуть залишити своє житло було скорочено з семи до нуля днів.

Українські біженці ризикують втрати надане їм житло, якщо поїдуть на Різдво додому або у подорож Ірландією.

Про це повідомляє ірландське видання Extra.ie.

У жовтні 2023 року термін, на який українці можуть залишити своє житло було скорочено з семи до нуля днів.

"Зміна в політиці, яка стосується як внутрішніх, так і міжнародних поїздок, є першою в низці майбутніх заходів, спрямованих на те, щоб зробити Ірландію менш привабливою для тих, хто тікає від війни в Україні", - зазначають вони.

З повідомлення джерел видання, щотижня Департамент інтеграції має розміщувати 700 новоприбулих людей, хоча має "порожні ліжка" у державному житлі, в якому деякі біженці тимчасово не живуть.

"Бенефіціари тимчасового захисту можуть покинути своє тимчасове житло для подорожі, але повинні заздалегідь повідомити про це Департамент, щоб звільнити житло для інших, які цього потребують. Їм пропонується подати запит на нове житло після повернення, якщо воно буде доступне, але може бути не в тому ж місці", - повідомляє Департамент.

Біженцям, яким необхідно "документально підтверджені медичні потреби або з міркувань співчуття" треба повернутися до України, будуть надані ліжка протягом "розумного періоду часу".

Як зазначають журналісти, до Ірландії прибуло понад 98 тисяч українських біженців, з них понад 74 тисячі розмістили в наданому урядом житлі вартістю 1,5 мільярда євро на рік.

Близько 450 біженців тимчасово розмістили в наметах в казармах Колумб в Муллінгарі, графство Вестміт.

Нагадаємо, що в Криму окупанти на аеродромі намалювали чотири винищувачі.

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