"Різдво задає правильний настрій": Зеленський висловився про знищення російських "сушок"

Президент України Володимир Зеленський подякував українським військовим, які збили у Різдвяний вечір не лише майже 30 “Шахедів”, кілька крилатих ракет та ще дві російські “сушки”.

Про це глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі.

За його словами, російські окупанти за тиждень втратили п’ять літаків.

“Це Різдво задає правильний настрій на весь наступний рік – настрій наших можливостей. Можливостей у переговорах із партнерами. Можливостей у зміцненні нашого повітряного щита. Можливостей у захисті нашого дому від російських терористів. Що сильніша буде наша ППО, то менше російських чортів буде і в нашому небі, і на нашій землі”, - наголосив Володимир Зеленський.

Окремо Зеленський подякував всім нашим воїнам за влучність та силу.

“Дякую кожному й кожній, хто і в Різдво, і в будні дбає про захист нашої держави, хто витримує ворожі атаки й показує незламність, хоч би де він був: на сході та півдні чи на кордонах нашої країни, хто в бою і на позиціях, хто рятує та лікує людей. Усі наші екстрені служби. Кожен, хто допомагає. Дякую всім вам. З Різдвом, дорогі українці, українки. Хай цей світлий час зробить для нас світлішим увесь наступний рік”, - підкреслив глава держави.

Нагадаємо, що окупанти тероризували українців вночі 25 грудня ракетами та безпілотниками.

Читайте також провідні новини дня: