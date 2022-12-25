“Різдвяне диво”: на білоруському аеродромі загорівся російський винищувач МіГ-31К

Через пошкодження двигуна російський літак, озброєний ракетами "Кинжал", найближчим часом не зможе підійматися у повітря.

У неділю, 25 грудня на білоруському аеродромі "Мачулищі" загорівся один з винищувачів МіГ-31К військово-космічних сил РФ.

Про це повідомляє моніторингова група “Білоруські Гаюн”.

За попередньою інформацією внаслідок загоряння сталося пошкодження двигуна, через що винищувач найближчим часом не зможе підійматися у повітря.

Як відомо, надзвуковий всепогодний винищувач-перехоплювач дальньої дії Міг-31К має на озброєнні гіперзвукові аеробалістичні ракети "Кинжал", якими армія держави-агресора завдає ударів по території України.

"Що це, як не різдвяне диво?" - зауважили у повідомленні білоруські спостерігачі.

На аеродромі "Мачулищі" три МіГ-31К ВКС РФ з'явилися ще 13 грудня. Разом із винищувачами тут базується та проводить спільні польоти літак ДРЛО Іл-76 А-50У "Сергій Атаянц", завданням якого є наведення на ціль. Ворожі літаки здійснили вже щонайменше 4 вильоти - 16, 17, 21 та 25 грудня.

Нагадаємо, у неділю, 25 грудня, в усіх областях України уже тричі оголошували повітряну тривогу.

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