"Різдвяне перемир'я": у Міноборони РФ заявили про "36-годинне припинення вогню в Україні"

У Росії заявили про "припинення вогню".

Міністр оборони країни-агресорки Сергій Шойгу заявив про нібито "36-годинне припинення вогню в Україні".

Про це повідомляє Міноборони РФ.

"Відповідно до дорученням президента Російської Федерації міністром оборони РФ у війська віддано вказівки ввести на 36 годин від 12.00 6 січня ц.р. до 24.00 7 січня ц.р. режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення сторін в Україні", - йдеться у повідомлення.

"Різдвяне перемир'я" від Росії: що відомо

Раніше патріарх Кирило цинічно закликав Україну до "перемир’я" на Різдво. У своїй так званій заяві він не назвав війну в Україні війною, а заявив про "міжусобний конфлікт".

Після цього Путін віддав наказ міністру оборони РФ Сергію Шойгу про припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення сторін в Україні на Різдво.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав ці дії "пропагандою та пасткою".

Читайте також: