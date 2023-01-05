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"Різдвяне перемир'я": у Міноборони РФ заявили про "36-годинне припинення вогню в Україні"

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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"Різдвяне перемир'я": у Міноборони РФ заявили про "36-годинне припинення вогню в Україні"

Фото: Associated Press

У Росії заявили про "припинення вогню".

Міністр оборони країни-агресорки Сергій Шойгу заявив про нібито "36-годинне припинення вогню в Україні". 

Про це повідомляє Міноборони РФ. 

"Відповідно до дорученням президента Російської Федерації міністром оборони РФ у війська віддано вказівки ввести на 36 годин від 12.00 6 січня ц.р. до 24.00 7 січня ц.р. режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення сторін в Україні", - йдеться у повідомлення. 

"Різдвяне перемир'я" від Росії: що відомо

Раніше патріарх Кирило цинічно закликав Україну до "перемир’я" на Різдво. У своїй так званій заяві він не назвав війну в Україні війною, а заявив про "міжусобний конфлікт".

Після цього  Путін віддав наказ міністру оборони РФ Сергію Шойгу про припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення сторін в Україні на Різдво. 

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав ці дії "пропагандою та пасткою". 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2848
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