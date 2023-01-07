Різдвяні "ельфи" на Луганщині підірвали залізничні колії, якими РФ перевозила техніку та крадене зерно

Луганські партизани біля Щастя підірвали залізничне сполучення, яке окупанти використовували для транспортування військової техніки, особового складу та озброєння.

Про це інформує голова Луганської обласної військової адміністрації.

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"Увечері 06 січня біля Щастя за допомогою саморобного вибухового пристрою знищено залізничне полотно сполучення "м.Луганськ – с. Лантратівка". Попередньо встановлено, що вказане залізничне сполучення використовується росіянами для транспортування військової техніки, особового складу та БК", - написав очільник Луганщини.

Гайдай додав, що у зворотньому напрямку загарбники вивозять у Росію українське крадене зерна.

"У своїх змі рашисти самі зізнаються, що тільки зі Старобільського елеватору викрали більше 1000 тонн зерна", - зауважив посадовець.

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Траса Сватове-Кремінна (Луганська область), за допомогою якої постачаються російські війська, вже перебуває під вогневим контролем українських військових. Це ускладнює оборону для окупантів.

У зведенні британської розвідки за 7 січня повідомляється, що ділянка фронту поблизу Кремінної Луганської області може стати загрозою для російської армії на Бахмутському напрямку (Донецька область). За даними західної розвідки, останні три тижні бої точаться здебільшого на лісистій місцевості на захід від Кремінної.

Тим часом ЦНС інформує, що до тимчасово окупованого Сватова прибув ворожий інженерно-саперний підрозділ, аби вивчити можливість підривання дамби місцевого водосховища. окупаційна влада може використати підрив дамби задля приводу для депортації місцевого населення.

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