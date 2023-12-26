"Різдвяний подарунок": у ЗСУ розповіли про знищення корабля "Новочеркаськ" у Феодосії

У порту Феодосії в анексованому Криму, де було знищено російський десантний корабель "Новочеркаськ", після потужних вибухів сталася масштабна пожежа. Крім того, відбувається сильна детонація.

Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, після потужної "бавовни" у Феодосії наразі там обстановка феєрична.

"Вибухово-феєрична, я б навіть сказала. Вибух був потужний, детонація довготривала, пожежа масштабна. Отже, будемо ще очікувати уточнених даних, тому що проведена бойова робота, - це половина справи. Далі треба зібрати вичерпну інформація щодо її результатів. Поки що це все тільки наочно", - наголосила Гуменюк.

Наразі у порту відбувається сильна детонація. Представниця ЗСУ каже, що вона " спричинена не просто пальним або боєкомплектом самого корабля".

"Специфіка великих десантних кораблів у тому, що вони використовуються зараз ворогом постійно як логістичні об'єкти для транспортування важливих вантажів. Пам'ятаємо, що в них є складнощі з використанням славнозвісного Керченського мосту і інших транспортно-логістичних маршрутів. Отже, цілком ймовірно, що це був такий собі "різдвяний подарунок", повністю запакований", - зауважує вона.

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Наразі повністю перекритий міст через Керченську протоку, а райони навколо порту оточені військами. Гуменюк каже, що окупанти "перебувають у певній паніці і розгубленості - таке ураження для них було сюрпризом".

Нагадаємо, Повітряні сили повідомили, що вночі проти 26 грудня в Криму було знищено великий десантний корабель "Новочеркаськ". Опозиційні кримські ЗМІ повідомляють, що було знищено судно, яке привезло до окупованого півострова боєприпаси з Ірану.

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