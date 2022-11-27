Ризик блекауту: скільки українців вже виїхали за кордон і яка робота для біженців є у Польщі

Незважаючи на російські бомбардування цивільної інфраструктури, відсутність електроенергії та потенційний ризик блекауту через атаки окупаційних військ, українці масово не виїздять за кордон.

Про це свідчать результати дослідження аналітичного центру міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal.

Аналіз оприлюднених щоденно даних прикордонної служби Польщі показує, що паніки серед українців немає. Від 10 жовтня до 21 листопада з України до Польщі виїхало 996,8 тисяч громадян України, а повернулися – 963,9 тисяч. Тобто, перевищення потоку у бік Польщі — усього 32,9 тис громадян.

Також читайте На Львівщині без світла все ще сотні населених пунктів: в ОВА пояснили причину

За останній тиждень також не помічається міграційних потоків: 172,8 тисяч українців перетнули україно-польський кордон, у зворотному напрямку - 174,2 тисячі українців.

"Путін хоче викликати паніку як серед українців, поляків, так і в Європі загалом. Але українці – сильна нація, ніхто не тікає лише тому, що хтось погрожує йому зброєю. Ми тримаємо руку на пульсі, не виключаємо, що ситуація може змінитися із посиленням морозів, інтенсифікацією обстрілів, погіршенням ситуації з постачанням води, опалення та електроенергії. Але вже зрозуміло, що ті українці, які залишилися в Україні, ймовірно, зимуватимуть вдома", – заявила директорка департаменту рекрутації Gremi Personal Анна Джоболда.

У компанії не спостерігають масового напливу українців, але водночас стверджують, що попит на роботу у Польщі росте. Зокрема, і через наміри уряду мотивувати працездатних українців влаштуватися на роботу, яким хочуть скасувати безкоштовне житло. Крім того, багато українців уже вивчили польську мову і навіть можуть працювати за фахом.

"Польський ринок праці дуже гнучкий, тут легко знайти роботу, особливо в секторах, охоплених трудовою міграцією. Це промислова обробка, будівництво, транспорт, сфера послуг, торгівля, гастрономія та всі види ремонту зокрема автомобілів. Все більше українців відкривають тут власний бізнес", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, заступниця міністра економіки Тетяна Бережна повідомила, що внаслідок російської агресії Україну покинули вже близько 7 мільйонів людей. Щонайменше 5 мільйонів людей втратили роботу. У боях загинули сотні робітників.

Раніше опитування показало, що у Польщі за кошти держави живуть лише 5% українських біженців, більшість із них сплачує оренду власним коштом. Разом із тим, 76% респондентів кажуть, що їх влаштовують нинішні умови проживання, а 24% планують змінити проживання найближчим часом.

Читайте також: