"Ризик дійсно є": чи готовий Лукашенко відправити до України білоруську армію на смерть разом з росіянами

"Ризик дійсно є": чи готовий Лукашенко відправити до України білоруську армію на смерть разом з росіянами

Лукашенко поки не ухвалив остаточного рішення вторгнення до України, оскільки він добре розуміє про високий ризик позбутися крісла президента.

Ризик вторгнення білоруських військ до України є дійсно, однак білоруси не хочуть воювати, бо не розуміють своєї ролі у цій війні, розв'язаній Росією.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр під час спільного телемарафону на українських каналах 22 березня.

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"Цей ризик дійсно є і дійсно ми спостерігаємо пожвавлення довкола нашого кордону вздовж кордону з Білоруссю. І ознаки того, що готуються до агресивних дій, так само є", - сказала вона.

Разом з тим, за словами Маляр, у самопроголошеного президента РБ Олександра Лукашенка - дуже складна ситуація із своїм особовим складом, тому що білоруські військові не хочуть воювати проти України. "По-перше, вони вже бачили, що тут відбувається з російськими військовими, і, власне, ми доклали дуже багато зусиль, щоб вони це дуже добре побачили. Так, ми з ними виходили на зв'язок і дуже добре розуміємо настрої серед білоруських військових. Вони в більшості не хочуть бути тут гарматним м'ясом. Вони не розуміють, чому вони повинні тут бути. Вони не розуміють своєї ролі в цій війні", - розповіла посадовиця.

За даними української розвідки, як повідомляє заступниця очільника Міноборони, Лукашенко не ухвалив остаточного рішення вторгнення до України. На думку Маляр, Лукашенко сумнівається віддавати наказ, оскільки є високий ризик позбутися крісла президента.

І, власне, для Лукашенка це дуже серйозний виклик, оскільки є ризик, що його підлеглі не виконають його команду. Друге - ви знаєте, що під ним уже довго хитається крісло і тому для нього це питання його особистої влади. Тому ризики є, але йому буде значно складніше ухвалювати ці рішення, ніж, скажімо, Путіну", - підкреслила вона.

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