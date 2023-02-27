Ризик ескалації у Придністров'ї: у Путіна заявили про "привід для хвилювання"

Спікер російського диктатора Дмитро Пєсков назвав ситуацію у Придністров'ї "приводом для хвилювання". Він знову заявив про ризик ескалації.

Про це пишуть росЗМІ.

Пєсков розповів, що Кремль уважно спостерігає ситуацію, яка розгортається навколо Придністров'я.

"Природно, ситуація в Придністров'ї є об'єктом нашої найпильнішої уваги і приводом для нашого занепокоєння. Ситуація неспокійна, вона провокується ззовні", – сказав він.

Ситуація навколо Придністров'я

Міністерство оборони Росії днями заявило, що Україна нібито готує провокацію проти невизнаного Придністров'я. В Міноборони РФ також запевнили, що їхні загарбники "адекватно відреагують на підготовку провокації української сторони".

Тим часом, диктатор РФ Володимир Путін за цей рік не переглянув жодної своєї цілі й плану. Перед російською армією все ще залишається завдання захоплення Молдови, тож рано чи пізно Росія почне військові дії в цій країні.

Натомість самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко "вдихнув нове життя" в інформаційну операцію Кремля своїми заявив, що нібито відкриття фронту у Придністров’ї "відповідає інтересам Заходу".

Президент України Володимир Зеленський розповів про докази того, що РФ планувала переворот у Молдові з метою зміни керівництва країни. Здійснити це можна лише за допомогою висадження десанту або використовуючи територію Придністров'я.

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