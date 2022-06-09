Ризик нового наступу Росії на Миколаїв і Запоріжжя досі зберігається - Кім

Досі залишається ризик того, що країна-загарбниця Росія здійснить новий наступ на Миколаїв і Запоріжжя.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім каже: хоч зараз все відбувається повільно, ситуація може розвиватися дуже швидко.

Про це заявив в інтерв’ю агентству Reuters.

"У найближчі місяці, я думаю, у них є якісь можливості для нападу на Запоріжжя і Миколаїв. Але поки що ми не бачимо перегрупування, великих армій для нападу", - сказав Кім.

Він наголосив, що регіон залишається лише одним із двох, що досі зберігають значний вихід до Чорного моря.

Очільник Миколаївської області також заявив: артилерійські системи, які постачаються із Заходу, вже змінюють ситуацію в Україні. За його словами, це "лише питання часу", коли ЗСУ повернуть значні позиції на півдні.

Як повідомлялося, радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що ЗСУ вже підійшли на відстань за 20 км до Херсона. Тож жодного референдуму окупанти там не проведуть.

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