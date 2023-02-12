Ризик поступки значно вищий: опитування показало, скільки українців продовжать боротьбу у разі ядерного удару РФ

Застосування Росією тактичної ядерної зброї не є причиною для переважної більшості українців, щоб припинити опір агресорці РФ.

Про це йдеться в результатах опитування, проведеного комунікаційною агенцією Thekuskt CNC разом із місцевими партнерами у листопаді 2022 року.

У разі завдання Москвою тактичного ядерного удару 89% українців мають намір продовжувати боротьбу з РФ, яка напала на Україну і продовжує знищувати інфраструктуру і вчиняти геноцид. Очевидно ризик, пов'язаний з поступкою, українці оцінюють значно вище, аніж можливу ядерну ескалацію.

Крім того, 85% опитаних громадян назвали прийнятним припинення вогню у разі можливого відходу Росії до лінії фронту станом на 24.02.2022. Респонденти вважають за необхідне повернути всі українські території, включно із незаконно захопленим Росією Кримом і тимчасово окупованим Донбасом.

"Згуртованість українського населення, об'єднаного рішучістю захищати власну демократію від автократичного ревізіонізму Росії, є ключовою причиною дивовижної стійкості України", – йдеться в повідомленні.

Згідно з результатами опитування, 72% українців заявили про потребу довгострокових поставок зброї із Заходу. Крім того, близько двох третин переконані, що Україна ніколи не буде у безпеці поза НАТО.

Як свідчить опитування, ще 75% вважають, що без західних гарантій безпеки Україна ніколи не буде в безпеці від Росії.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг висловив думку про те, що ризик застосування ядерної зброї агресоркою Росією невеликий. Втім, наголошує він, "ядерна риторика" Кремля безвідповідальна та небезпечна.

За даними заступника начальника ГУР Вадима Скібіцького, носії ядерної зброї росіяни розмістили і в окупованому Криму.

Журналіст-розслудувач Bellingcat Христо Грозєв вважає, що кремлівський диктатор може застосувати ядерну зброю. Зокрема, диктатор цілком серйозно розглядає можливість завдання ядерного удару по Польщі.

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