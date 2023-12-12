"Ризик програти війну": США пропонують Україні нову стратегію бойових дій на 2024 - NYT

Американські чиновники вважають, що без нової стратегії та додаткового фінансування Україна може програти війну.

Американські та українські військові лідери після "невдалого контрнаступу" шукають нову стратегію, яку можна почати виконувати на початку наступного року.

Про це йдеться у статті The New York Times.

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Візит Зеленського до США

Президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона в понеділок, 11 грудня, для організованих зустрічей із президентом Байденом і Конгресом, щоб обговорити подальші дії у військовій підтримці. Видання пише, що "президент США намагатиметься продемонструвати солідарність і посилити підтримку України в критичний момент як на полі бою, так і на Капітолійському пагорбі".

"Невдачі України відбулися, коли республіканська підтримка продовження американської фінансової допомоги Києву зникла. Навіть деякі високопоставлені чиновники США висловлювали занепокоєння тим, що якщо наступного року війна зайде в глухий кут, президент Росії Володимир Путін отримає перевагу", - сказано у статті.

Росія відновлює військову "могутність"

Журналісти зазначають, що російська армія після власного невдалого прориву до Києва на початку повномасштабного вторгнення почала змінювати свою стратегію і відновлювати свою "могутність".

За словами американських чиновників, Москва тепер має більше військ, боєприпасів і ракет, а також збільшила свою вогневу перевагу за допомогою бойових безпілотників, багато з яких постачає Іран.

Російська техніка на фронті / Фото: Associated Press

США наполягають на обороні української армії

За даними видання, Сполучені Штати посилюють особисті військові консультації, які вони надають Україні. Вони відправили до Києва "тризіркового генерала" Антоніо А. Агуто-молодшого , який проведе значний час там.

Американські та українські військові офіцери кажуть, що сподіваються опрацювати деталі нової стратегії наступного місяця під час серії військових навчань, які планується провести у Вісбадені, Німеччина.

США наполягають на "консервативній стратегії, яка зосереджується на утриманні території, якою володіє Україна, окопуючись і нарощуючи постачання та сили протягом року". Тим часом у країнці хочуть йти в "атаку або з землі, або з дальніх ударів". Америка вірить, що ця стратегія покращить самодостатність України та забезпечить Київ в змозі дати відсіч будь-якому новому російському пориву.

"Мета полягала б у тому, щоб створити достатню реальну загрозу, щоб Росія могла розглянути питання про участь у змістовних переговорах наприкінці наступного року або 2025 року", - йдеться у матеріалі.

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Ставки величезні

За словами американських чиновників, без нової стратегії та додаткового фінансування Україна може програти війну. Представники адміністрації стверджують, що Путін робить ставку на зменшення американської підтримки.

Сполучені Штати надали величезну військову та економічну підтримку Україні, понад 111 мільярдів доларів за останні два роки. Але значна кількість республіканців зараз заявляють, що вони виступають проти подальших витрат, а інші вимагають побачити нову стратегію, перш ніж голосувати за будь-які додаткові кошти.

Видання із посиланням на американських чиновників зауважує, що багато українських лідерів не усвідомлюють, наскільки нестабільним є подальше фінансування війни США. За їхніми словами, ці українські генерали та вищі цивільні посадовці мають "нереалістичні очікування щодо того, що поставлять Сполучені Штати".

Яку стратегію пропонує Україна

Українські чиновники пропонують розглядають стратегії, які базуються на їхніх успішних глибоких ударах по Криму минулої осені. Вони шукають креативних способів вивести Росію з рівноваги за допомогою нападів на військові заводи, склади зброї та залізничні лінії для транспортування боєприпасів. Один колишній український високопоставлений військовий сказав, що новий план уточнюється і є "дуже сміливим".

Тим часом американські офіційні особи кажуть, що без зміни стратегії 2024 рік може бути схожим на 1916-й, найсмертоносніший рік Першої світової війни.

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"Перемога за Роботине обернулася кривавою битвою"

Американські журналісти пишуть, що у битві під Роботином "зруйновані надії контрнаступу України".

"У серпні механізовані сили, навчені США, наблизилися до маленького села після кількох місяців боїв, щоб перейти лише на кілька миль до його околиць. До кінця місяця українські чиновники стверджували, що вони відбили село, приблизно за 50 миль від південного узбережжя України", - йдеться на сайті інформаційного агентства.

Американські та українські офіційні особи заявили, що перемога була "невеликою, але значною". Захист Росії виявився набагато сильнішим, ніж очікували Сполучені Штати, і "замість перемоги за Роботине обернулася кривавою битвою".

Теорія, висунута американськими стратегами, полягала в тому, що лише важка сила може пробити міцні російські лінії та повернути південно-східне узбережжя України. Але "поки США вчили Україну користуватися зброєю, росіяни окопалися і готувалися до майбутньої битви".

Бійці ЗСУ в околицях села Роботине / Фото: скриншот з відео

Контрнаступ не був "повністю провальним"

Офіційні особи США вказують на успішні атаки України на Чорноморський флот Росії та військові командні пункти в Криму. Деякі офіційні особи вважають, що "це була велика морська перемога країни без флоту".

Ці операції дозволили Україні експортувати зерно з Одеси та залишили відкритими деякі судноплавні шляхи, що є важливою перемогою, але "вони мало що змінили в загальному перебігу війни та не дозволили Україні відвоювати жодну територію".

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