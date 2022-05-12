"Ризик є": Кличко розповів, як Росія може повторно атакувати Київ

Людям, які повертаються до Києва, влада дати гарантій безпеки не може наразі, оскільки мер Віталій Кличко все ще вважає столицю "головною метою" Росії.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що він стурбований чутками про можливістю ймовірного застосування диктатором Росії Володимиром Путіним тактичної ядерної зброї проти столиці.

Про це він сказав кореспондентці CNN.

Кличко зауважив, що доки в Україні триває війна, гарантувати безпеку в Києві влада не може, тому він закликав людей бути обережними.

"Безпека зараз є головним пріоритетом... Так, звичайно, ми хвилюємося, і ми сподіваємося, що наші воїни захищають нас, але ризик все ще є, і без наших партнерів, без США та європейських країн ми не зможемо вижити... Як мер Києва я кажу будь-кому: "Вибачте, це ваш особистий ризик, але ми не можемо дати вам гарантії, поки в країні війна". Ми не можемо дати гарантії жодному українцю", - сказав мер Києва.

Кличко не сумнівається, що Київ, як і раніше, є "головною метою" Росії. За його словами, російські атаки можуть статися "будь-якої секунди".

Мер столиці додав, що війна "змінила життя всіх" і каже, що тримає кулаки, щоб "якнайшвидше припинити цю безглузду війну".

Нагадаємо, раніше міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв, що близько 2,5 млн людей нині перебувають у столиці. Це майже дві третини від кількості довоєнного часу.

Раніше стало відомо, коли у школах Київської області закінчиться навчальний рік.

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