Ризик залишитися без допомоги США та важка ситуація та фронті: Портников описав майбутнє України

На думку політичного експерта, зараз головне завдання України - унеможливити окупацію нових українських земель Росією.

Політичний експерт та журналіст Віталій Портников розповів, чого в подальшому очікувати після не зовсім вдалого українського контрнаступу, що буде із західною підтримкою, а також проаналізував конфлікти між воєнним та політичним керівництвом.

Свої думки та припущення політичний експерт висловив на своєму Ютуб-каналі.

Головні тези, озвучені експертом:

Майбутнє воєнне України:

"Маєте усвідомлювати, що Російська Федерація не планувала великої великої війни із Україною. Мова дійсно йшла про коротку "спецоперацію". Мова йшла про бліцкриг. Провал цього був зумовлений, очевидно, не тільки успішними діями ЗСУ щодо відбиття росіян із окраїн Києва, а й неймовірно розтягнутим фронтом та недостатньою кількість російських військових на цьому фронті.

Провал цього був зумовлений, очевидно, не тільки успішними діями ЗСУ щодо відбиття росіян із окраїн Києва, а й неймовірно розтягнутим фронтом та недостатньою кількість російських військових на цьому фронті. План Путіна - повна окупація Донецької та Луганської областей і знищення найбільш боєздатної частини української армії, просування на сході та півдні, до Одеси, щоб увійти до Придністров'я і потім окупувати Молдову до румунського кордону. Із іншого боку - вхід до Києва, зміна уряду, повернення в крісло президента Віктора Януковича, а в крісло спікера ВР - Віктора Медведчука із подальшим передаванням йому усієї влади...

- повна окупація Донецької та Луганської областей і знищення найбільш боєздатної частини української армії, просування на сході та півдні, до Одеси, щоб увійти до Придністров'я і потім окупувати Молдову до румунського кордону. Із іншого боку - вхід до Києва, зміна уряду, повернення в крісло президента Віктора Януковича, а в крісло спікера ВР - Віктора Медведчука із подальшим передаванням йому усієї влади... Та лінія, які існує сьогодні, не передбачає незрозумілості у даль. Так, може бути два-три напрямки, але абсолютно зрозуміло, де можна очікувати удару української армії. Росіяни там і вичікували. І от тепер, ми перебуваємо, із військової точки, у дуже простій ситуації, яку уже багато хто із генералів, зокрема Валерій Залужний називає позиційною війною, яка мала перейти одноманевренно, Муженко - активної оборони. Це вже така реальність, у якій ми будемо перебувати.

Наше завдання - захистити ту територію, яка сьогодні знаходиться під контролем легітимного українського уряду від можливості нових агресивних дій росіян. Унеможливити окупацію нових українських земель. Усвідомити, що можливо як звільнення українських земель українськими військами, так і окупація земель російськими військами. І той, і інший варіант є тепер абсолютно реальним.

- захистити ту територію, яка сьогодні знаходиться під контролем легітимного українського уряду від можливості нових агресивних дій росіян. Унеможливити окупацію нових українських земель. Усвідомити, що можливо як звільнення українських земель українськими військами, так і окупація земель російськими військами. І той, і інший варіант є тепер абсолютно реальним. Після звільнення Харківщини та Херсонщини (правого берега - ред.) лінія фронту завмерла. І тепер наше головне завдання, щоб вона не була розморожена із російської сторони так, щоб українці не залишати росіянам свої землі".

Подальша західна підтримка:

"Коли у Білому домі говорять, що немає якоїсь чарівної палички, за допомогою якої можна Україні виділити гроші, якщо у Конгресі не буде голосування - це об'єктивна реальність . Ми маємо також усвідомити, у будь-якому разі, навіть якщо ці гроші будуть виділені - це все одно буде менша сума, ніж була на початку цього року. Це все одно менше грошей у бюджеті та менше обсягів воєнної допомоги. Це теж абсолютна реальність.

. Ми маємо також усвідомити, у будь-якому разі, навіть якщо ці гроші будуть виділені - це все одно буде менша сума, ніж була на початку цього року. Це все одно менше грошей у бюджеті та менше обсягів воєнної допомоги. Це теж абсолютна реальність. Якщо ці гроші не будуть виділені, буде ще важча ситуація. Кращою вона не буде. І з кожним місяцем вона буде погіршуватися із точки зору західної допомоги. Тому що ми вступили у передвиборчий рік. Іншої реальності у роки війни не буде. Тим більш, із кожною новою війною ми маємо розуміємо, що у Росії є політичні можливості розпалювати нові конфлікти. Я вас переконую, буде багато нових воєн, жертв, зруйнованих міст, скривджених доль. Все це 21 століття".

Наслідки суперечок між воєнними та політичним керівництвом:

"В Офісі президента не можуть не мислити електоральними та піар-категоріями. І що просто не можуть ставитися без ревнощів до фігури головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного , який просто ототожнює армію, а іншої ефективної інституції, яка могла би захистити державу - у нас просто немає під час війни. Не можуть не ставитися до цієї фігури із ревнощами. Навіть якщо змінять цю людину, то і інший головнокомандувач буде мати величезний авторитет. І його рейтинг буде врази більшим, ніж чинного президента.

, який просто ототожнює армію, а іншої ефективної інституції, яка могла би захистити державу - у нас просто немає під час війни. Не можуть не ставитися до цієї фігури із ревнощами. Навіть якщо змінять цю людину, то і інший головнокомандувач буде мати величезний авторитет. І його рейтинг буде врази більшим, ніж чинного президента. Цими суперечками (політичними та воєнними суперечками - ред.) ми посилюємо позиції наших опонентів на Заході, яких чимало і яких буде із кожним днем більше, бо економічна криза на Заході також буде поглиблюватися із кожним днем. Нічого хорошого там, після чого, як їм довелося розірвати зв'язки із РФ та десятиріч вибудово енергетичної залежності - теж немає".

Нагадаємо, раніше Портников пояснив, чому війна триватиме довго і який "мир" потрібен Путіну.

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