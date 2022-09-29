Ризик застосування Путіним ядерної зброї найвищий від початку війни в Україні – CNN

Імовірність того, що президент РФ Володимир Путін застосує тактичну ядерну зброю у війні проти України, можливо, є найвищою від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Однак проте шансів на розвиток такого сценарію мало.

Про це з посиланням на американських чиновників, знайомих з останніми розвідувальними даними США, пише видання CNN.

За даними журналістів, західна розвідка уважно стежить за будь-якими ознаками зміни планів Путіна після того, як минулого тижня він посилив погрози застосувати ядерну зброю.

Також читайте Путін 30 вересня підпише договір про приєднання окупованих територій до складу РФ

"Згідно з кількома джерелами, загроза, безумовно, підвищена, якщо порівняти з попереднім роком... Але поки немає жодних ознак того, що Росія найближчим часом планує застосування (ядерної зброї – ред.) і загальна оцінка не змінилася", — йдеться у публікації.

У коментарі виданню кілька представників Пентагону також заявили, що ознак переміщення ядерної зброї Росією наразі не помічено, наголосивши, що Штати зможуть виявити переміщення навіть невеликих боєголовок державою-агресором.

Два джерела, знайомі з розвідданими, висловили думку, що загальне відчуття у владних колах США про те, що загроза застосування ядерної зброї Путіним вища, ніж будь-коли, ґрунтується насамперед на заявах російського лідера та даних про втрати РФ в Україні, а не на будь-яких достовірних даних про те, що Кремль всерйоз розглядає цей варіант.

Нагадаємо, 21 вересня президент РФ Володимир Путін анонсував проведення псевдореферендумів на захоплених територіях. Водночас він погрожував застосувати ядерну зброю для "захисту".

В українській розвідці вважають, що РФ може завдати тактичного ядерного удару по Україні. Ціллю може стати знищення державності нашої країни, а також переривання контрнаступу ЗСУ. У разі реального застосування такої зброї під загрозою буде не лише Україна, а й Чорноморський регіон.

"Ми пам'ятаємо історію Чорнобиля. Цілком ймовірно, що ми матимемо чергову катастрофу на нашій території, у Східній Європі", — заявив представник ГУР Вадим Скібіцький.

Ядерна зброя — це смертоносна зброя, яку винаходило людство. Разючі чинники ядерної зброї такі:

ударна хвиля

світлове випромінювання

проникаюча радіація

радіоактивне зараження

електромагнітний імпульс

У разі наземного ядерного вибуху близько половини енергії йде на утворення ударної хвилі та вирви у землі. Саме ударна хвиля створює найбільшу кількість руйнувань. Вона є ущільненням у повітрі, яке рухається з надзвуковою швидкістю.

Генсек НАТО пригрозив Путіну: відповідь на ядерний шантаж РФ

Читайте також: