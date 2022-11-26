Ризик застосування Росією хімічної зброї: експерт розгромив її ефективність та навів приклади

Застосування Росією хімічної зброї у війні проти України не матиме ефективності, адже відповідні речовини розкладаються під впливом зовнішніх факторів. Хімічна зброя є зброєю масового знищення за великого скупчення людей на конкретній ділянці.

Про це ексспівробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак розповів "24 каналу".

Експерт пояснив, що хімічна зброя може використовуватися ефективно лише у країнах зі сухим кліматом, як-от Сирія. В Україні ж інший клімат.

Ступак також навів приклад першого застосування хімічної зброї. Це сталося в період Першої світової війни, коли німецькі війська застосували газ іприт. Вони виходили на позиції, відкривали балони з газом і випускали його на позиції французів та британців. Проте вітер тоді був скерований у напрямку німців і саме на їхні позиції насувалася ця хмара газу. Або ж отруйні випари взагалі нікуди не рухалися. Так, ефективність іприту була низькою.

Експерт навив ще один приклад, який стосується отруєння російського ексрозвідника Сергія Скрипаля та його речовиною "Новичок". Спроба насправді була провальною, адже коли речовиною обробили ручку дверей помешкання Скрипалів, погода була вологою і отрута вдвічі втратила силу ураження.

Експрацівник СБУ зазначив, що на сьогодні погода в Україні теж волога. А хімічні речовини розкладаються під впливом зовнішніх факторів та втрачають ефективність. Окрім того, невідомо, куди дутиме вітер, і чи не піде отрута на ворожі позиції.

"Після ядерної зброї чим ви зібралися нас лякати? Якимось газом, якоюсь речовиною, яка в повітрі розчиняється, яку носить вітер туди-сюди і може на російські позиції понести?" – сказав Ступак.

Він також пояснив, що хімічна зброя є зброєю масового ураження лише за умови великого скупчення людей на конкретній ділянці. Якщо ж ЗСУ розтягнуті по величезному фронту, то російським військам треба увесь фронт, а це неможливо. Окрім того, українські війська вже попереджені про таку загрозу, тож окупантам не слід сподіватися на результативність.

Нагадаємо, представники адміністрації президента США Джо Байдена повідомили, що Росія може застосувати хімічну зброю у війні проти України, якщо зазнаватиме серйозних невдач на фронтах.

Зауважимо, ще в липні американський адмірал Джеймс Ставрідіс написав у колонці в пресі, що Росія не може дозволити собі завдати ядерного удару, проте цілком можливо, що може застосувати хімічну зброю, "якщо Путін захоче зробити щось, що справді вселить жах в серця українців".

Навесні у Пентагоні запевняли в адекватній реакції світової спільноти на можливе застосування Росією хімічної чи біологічної зброї в Україні.

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