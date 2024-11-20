Ризик застосування ядерної зброї Росією зростатиме під час звільнення Криму – експерт

Тарас Загородній зазначив, що якби застосування ядерної зброї РФ було можливим, то її б давно застосували.
Ризик застосування ядерної зброї Росією зростатиме під час звільнення Криму.
Про це в інтерв’ю УНІАН розповів керівний партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній.
"Я не виключаю, що ризик застосування ядерної зброї зростатиме під час звільнення Криму. Крим для Росії – це сакральна територія. Тоді можуть виникнути нюанси. Звісно, не можна ніколи виключати ризики, але в цьому разі у росіян уже було багато приводів, щоб вдарити по території України ядеркою", – каже експерт.
Тарас Загородній зазначив, що якби застосування ядерної зброї РФ було можливим, то її б давно застосували. Тож оновлення ядерної доктрини РФ – це чергова "лякалка" Путіна.
"Не вірю, що вони застосують ядерну зброю. Повторюся, якби це було можливо, то її б давно застосували. А оскільки не застосували, отже, це неможливо", – наголосив він.
Експерт зазначив, що коли був наданий дозвіл бити ракетами ATACMS по Курській області, стало зрозуміло, що РФ не вдасться витіснити наші Сили оборони з Курщини до 20 січня, як вона планувала.
"А це означає, що тепер росіянам будуть викручувати руки і говорити, що це не українська криза, а війна, і ви не можете гарантувати безпеку на власній території. І це завжди занижує статус Росії", – резюмував він.
Нагадаємо, речник Кремля Дмитро Пєсков пригрозив "ядерною відповіддю" на застосування Україною проти РФ західних ракет. Мовляв, це передбачає оновлена ядерна доктрина РФ.
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