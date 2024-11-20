Ризик застосування ядерної зброї Росією зростатиме під час звільнення Криму – експерт

Тарас Загородній зазначив, що якби застосування ядерної зброї РФ було можливим, то її б давно застосували.

Ризик застосування ядерної зброї Росією зростатиме під час звільнення Криму.

Про це в інтерв’ю УНІАН розповів керівний партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній.

"Я не виключаю, що ризик застосування ядерної зброї зростатиме під час звільнення Криму. Крим для Росії – це сакральна територія. Тоді можуть виникнути нюанси. Звісно, не можна ніколи виключати ризики, але в цьому разі у росіян уже було багато приводів, щоб вдарити по території України ядеркою", – каже експерт.

Тарас Загородній зазначив, що якби застосування ядерної зброї РФ було можливим, то її б давно застосували. Тож оновлення ядерної доктрини РФ – це чергова "лякалка" Путіна.

"Не вірю, що вони застосують ядерну зброю. Повторюся, якби це було можливо, то її б давно застосували. А оскільки не застосували, отже, це неможливо", – наголосив він.

Експерт зазначив, що коли був наданий дозвіл бити ракетами ATACMS по Курській області, стало зрозуміло, що РФ не вдасться витіснити наші Сили оборони з Курщини до 20 січня, як вона планувала.

"А це означає, що тепер росіянам будуть викручувати руки і говорити, що це не українська криза, а війна, і ви не можете гарантувати безпеку на власній території. І це завжди занижує статус Росії", – резюмував він.

Нагадаємо, речник Кремля Дмитро Пєсков пригрозив "ядерною відповіддю" на застосування Україною проти РФ західних ракет. Мовляв, це передбачає оновлена ядерна доктрина РФ.

Ракетами по Росії! Кремль волає про ядерку - чи варто боятися насправді

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