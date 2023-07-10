Ризик знизився: у розвідці оцінили ймовірність теракту на Запорізькій АЕС та назвали цілі ворога

Через комплекс заходів, який вжили українська влада та розвідувальна спільнота, ризик реалізації терористичного задуму дещо зменшився.

Ризик, що окупанти наважаться здійснити теракт на території Запорізької АЕС, дещо знизився. Однак станція буде повністю в безпеці лише тоді, коли окупанти покинуть цей об'єкт.

Про це розповів представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов у коментарі "24 Каналу". За його словами, поки російські окупанти перебувають на території ЗАЕС, доти ризик навмисного теракту чи помилки від "мавпи з гранатою" існуватиме.

Упродовж останнього часу ризик зумисного теракту з боку російських окупантів дещо знизився. Все завдяки вчасним діям української влади.

"Якщо говорити про ризик зумисних дій. Через комплекс заходів, який вжили українське військово політичне керівництво та розвідувальна спільнота, ризик реалізації терористичного задуму дещо знизився. Але повністю небезпека спаде лише тоді, коли територію станції буде демілітаризовано після виходу окупаційних військ та повернення законної української влади", – наголосив Юсов.

Зазначається, зараз МАГАТЕ має обмежений доступ на станцію. Окупанти самі обирають, на які об'єкти можна допустити експертів. Паралельно росіяни продовжують завозити вибухові речовини на територію станції.

Нагадаємо, 8 липня ГУР оприлюднило мапу мінно-вибухових загороджень на ЗАЕС, які розмістили там російські загарбники.