Ризикована гра Ірану: чи вдасться Москві дотиснути Тегеран та отримати балістичні ракети

Балістичні ракети – це гра вищого порядку. Коли йдеться про таку зброю, треба розуміти, що за цим стоїть питання стратегічних гравців. Тут вже є певний інтерес як Ізраїлю, так і Саудівської Аравії.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua розповів військовий експерт Сергій Грабський.

"Саудити ведуть опосередковану війну з кремлівським режимом. Вони можуть вплинути на те, щоб іранські ракети так і не дійшли до РФ. Ізраїль так само зацікавлений, щоб цей тип озброєння ніколи не потрапив до РФ. Вплив цих гравців є досить значним. США також роблять все можливе для того, щоб Іран не наважився на цей крок", – зазначив експерт.

Водночас, якщо передавання ракет все ж таки відбудеться, це серйозно змінить міжнародну ситуацію.

"Ймовірність завдавання масованих ударів по Ізраїлю зростає в рази", – зазначив експерт.

Тож, не лише Україна не зацікавлена в тому, щоб угода між Кремлем та Тегераном не відбулася.

За словами Грабського, така угода, скоріш за все, не відбудеться.

"Ірану гарантовані великі проблеми у разі згоди, чого не скажеш про преференції. Одна справа передавати дрони... Тим більше, Росія може збирати дрони і в себе, тому що це досить проста зброя. Собівартість дрону становить 7 тис. доларів. Балістичні ракети важче створити, транспортувати, сховати", – додав він.

Наразі Росія стикається з такими проблемами, як недостача виробничих потужностей, кількість персоналу, який міг би збирати ракети, а також постачання компонентів до цих ракет.

"Ці питання досить складні. Тож, чи зможе Росія переконати Іран у вирішенні цих питаннь?.. Не будемо забувати, що в самому Ірані не вщухають протести. Це так само впливає на рішення іранських вождів щодо передавання балістичних ракет РФ. Такі масові протести просто так не виникають", – додав Грабський.

Тим часом в українській розвідці повідомили, що поки Іран не продав Росії жодної балістичної ракети.

Водночас Іран має намір розширити постачання передової зброї РФ.

Додамо, що ворог три місяці не використовували для ударів по Україні свої розпіарені ракети "Кинджал".

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