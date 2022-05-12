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Ризикують власним життям заради чужого – у День медичної сестри про героїчних жінок

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Ризикують власним життям заради чужого – у День медичної сестри про героїчних жінок

Фото: Pexels

Десятьох медичних працівників нагородив президент Володимир Зеленський орденами, медаллями, та званнями заслуженого працівника охорони здоров’я.

Медсестри, акушерка та санітарка рятували життя та приймали пологи під час тимчасової російської окупації та у блокадних містах, йдеться в ТСН.

На відео відзняте медиками ніби звичайні будні у пологовому – у породіллі  перейми, але дівчинка народжується в укритті, а зовні безперервні  вибухи.  Це відео  з блокадного Чернігова, який 38 днів російські  війська бомбили  з неба  та по периметру.  Під час обстрілів жінки народжували в укритті, а коли не бомбили - на першому поверсі лікарня, бо горішні вже були без вікон.

Стефанія Катерини Кузьменко - одна з майже півтори сотні дітей народжених у блокадному Чернігові, медперсонал як міг заспокоював породіль. Коли російські війська вщент розбили міські комунікації, у холодному укритті  малечу кутали як могли. Жінок втішало те, що дівчаток народжувалося більше. «До перемоги», - переконували вони.

Світлана Клименко  із лікарні  не виходила  сорок днів, скільки тривала окупація Іванкова. Зі своєю напарницею вона працювала за вісьмох . Навіть тоді, коли її чоловік - фельдшер поїхав на виклик і зник безвісти, жінка продовжувала лікувати інших. Про чоловіка досі нічого не відомо.

У медсестри Оксани Клименко  та її пацієнтки Олени Скоропад так багато спільного горя.  Родина Олени під час спроби евакуації потрапила під обстріл. Вона з чоловіком вижила, а сина  поховали. Їхня медсестра ще тоді не знала, що її син загинув обороняючи Маріуполь.

Саме медики, за словами Володимира Зеленського, для цивіліних і військових стали другими батьками. Адже у найтяжчі моменти життя, наголосив  президент, ми згадуємо найрідніших.

Зеленський нагородив орденами 10 медичних працівниць

Зеленський нагородив орденами 10 медичних працівниць

Два тижні тому  медсестра із лисичанська Оксана Баландіна одружилася, у  лікарняній палаті влаштували імпровізований танок. Наречений тримав дівчину на руках, у неї немає обох ніг.  Це була протипіхотна міна, коли жінка поверталася з роботи. Від болю та відчаю спочатку  Оксана взагалі не хотіла жити, потім почала  тренуватися.  І все викладати у соціальну мережу. Там і  отримує слова вдячності  та  підтримки від своїх пацієнтів та їхніх батьків.

А у підвалі  Охтирської лікарні  разом з медперсоналом та пацієнтами - постійно жили і цивільні, котрі через російську армію залишилися без житла. Місто обстрілювали постійно, за дві години прийняли шістдесят сімох поранених.

Відзначені президентом жінки кажуть, що їхні нагороди - колективні. Нагороди тих, хто рятував життя під обстрілами.

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