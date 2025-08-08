ТСН у соціальних мережах

Різко повертають та атакують: модернізовані "Шахеди" несуть загрозу українським бійцям

Нові ворожі дрони обладнані системами радіокерування, які дозволяють керувати ними з території Росії.

Автор публікації
Богдан Скаврон
атака Шахедів

Атака "Шахедів" / © ТСН

Модернізовані російські безпілотники типу «Шахед» можуть легше розпізнавати фігури бійців на полі бою та несуть загрозу українським військовим з підрозділів мобільних груп ППО.

Про це повідомляє The Times з посиланням на українських військових, які намагаються протидіяти ворожим дронам.

Видання зазначає, що нові російські дрони оснащені камерами та модулями штучного інтелекту, які можуть самостійно аналізувати теплову, радіолокаційну та візуальну інформацію в режимі реального часу.

Окрім того вони мають системи радіокерування, які дозволяють керувати ними з території Росії.

«Їхні камери дозволяють їм побачити нас, перш ніж ми їх помітимо, і вони різко повертають і відлітають в іншому напрямку. Їх стало набагато важче збити», — сказав Микола, член мобільного підрозділу протиповітряної оборони 59-ї окремої штурмової бригади України, який несе службу в Дніпропетровській області.

Ще один український боєць із цього підрозділу додав, що були випадки, коли безпілотники змінювали курс і атакували мобільні групи ППО.

Раніше в Нацполіції повідомили, що на Сумщині зафіксовано нову тактику ворога: ворожі дрони-камікадзе несуть касети з протитанковими мінами ПТМ-3.

Нагадаємо, у ніч проти 8 серпня російська армія атакувала Україну 108 засобами повітряного нападу. Окупанти запустили Shahed, безпілотники-імітатори та вісім швидкісних (реактивних) БпЛА.

