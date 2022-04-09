Різниця між мобілізацією, службою в ЗСУ та службою в територіальній обороні

Різниця між мобілізацією, службою в ЗСУ та службою в територіальній обороні

Сьогодні в Україні триває загальна мобілізація, але не всі знають, чим вона відрізняється служба в ЗСУ від служби в територіальній обороні.

Асоціація юристів України роз'яснює, що згідно з українським законодавством, військова служба буває наступних видів:

Строкова військова служба. У зв'язку з загальною мобілізацією весняний призов у 2022 році скасований.

Військова служба за контрактом осіб рядового складу.

Військова служба за контрактом осіб сержантського і старшинського складу.

Військова служба за контрактом осіб офіцерського складу.

Військова служба за призовом осіб офіцерського складу. Цю службу впроваджено з метою до підготовки та перепідготовки офіцерів запасу за визначеними військовими спеціальностями, набуття ними практичного досвіду.

Військова служба (навчання) курсантів вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, факультети/кафедри/відділення військової підготовки.

Військова служба за призовом під час мобілізації, на особливий період.

Військова служба за призовом осіб із числа резервістів в особливий період.

Ці види військової служби відрізняються в залежності від підстави для початку проходження служби, строках цієї служби та підстав для звільнення від неї.

Підрозділи територіальної оборони (ТрО) стоять окремо.

Про особливості формування підрозділів територіальної оборони та чим відрізняється служба в ТрО від служби в ЗСУ, розбирався ТСН.ua.

Чим територіальна оборона відрізняється від ЗСУ?

Бригада тероборони не є класичною бригадою, відрізняється структурою і завданнями. Військові частини сил територіальної оборони ВСУ та органи військового управління ВСУ укомплектовані в особливий період військовослужбовцями за контрактом, офіцерами за призовом та територіальним резервом. Лінійні бригади ЗСУ, які повинні вести загальновійськовий бій мають для цього конкретне озброєння і штат.

А у теробороні є лише кадрове ядро, на основі якого розгортається бригада з резервістами та військовозобов’язаними. Підрозділи територіальної оборони складаються з військової та військово-цивільної складової. Військова складова складається з військових частин та підрозділів сил ТрО. Це така сама частина армії, як і Сухопутні війська. Всі частини ТрО мають доступ до штатної зброї. Але якщо до ЗСУ входять військовослужбовці, резервісти та мобілізовані, то до підрозділів ТрО крім цих формувань і добровольчі формування територіальних громад. Ці люди, згідно з законом можуть застосовувати особисту мисливську зброю.

Для того, щоб цивільний зміг вступити до територіальної оборони, він повинний підписати контракт добровольця (контракт добровольця відрізняється від контракту резервіста ТрО). Члени добровольчих формувань ТрО не звільняються від призову під час мобілізації.

Чи можна використовувати підрозділи територіальної оборони на фронті?

Територіальна оборона закріплена за своїми районами тероборони (збігаються з адміністративними районами) і виконує завдання на цій території. Але підрозділи ТрО можуть переміщувати в інші зони тероборони і їх можна залучати до інших завдань.Так у прикордонних областях завдання бригад територіальної оборони відрізняються від завдань таких же підрозділів в центрі країни.

Хто може долучитись до служби в теробороні?

Каркас бригад та батальйонів ТрО складаються військовослужбовці, які укладають контракт на службу в теробороні. Потім укладаються контракти з резервом територіальної оборони. На третьому етапі формуються територіальні громади.

Членом територіальних громад може бути будь-який громадянин України віком старше 18 років, який виявив бажання допомогти теробороні, проживає на території громади, де діє добровольче формування, пройшов медичний, професійний та психологічний відбір і уклав контракт добровольця територіальної оборони. Для участі в добровольчих формуваннях територіальної громади стать, наявність досвіду служби в ЗСУ значення не мають. Не можна бути одночасно членом добровольчого формування у період проходження військової служби або служби у військовому резерві Збройних сил, інших військових формуваннях, правоохоронних органах.

Особливості контракту в ТрО

Термін дії контракту резервіста територіальної оборони три роки. Контракт добровольця відрізняється від звичайного контракту військовослужбовця ЗСУ тим, що людина може його в односторонньому порядку розірвати. Контракт добровольця може бути достроково розірваним через порушення добровольцем його умов або присяги, у зв’язку з прийняттям добровольця на військову службу, за станом його здоров’я, інше, у будь-який момент за заявою добровольця.

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