РК-360МЦ "Нептун": як працює комплекс берегової оборони, який потопив "Москву"

Ракетний комплекс берегової оборони Нептун вже увійшов в історію, коли вразив флагман Чорноморського флоту Російської Федерації "Москва". Як працює РК-360МЦ "Нептун" - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Протикорабельний комплекс РК-360МЦ "Нептун" практично з першого разу уразив крейсер РФ "Москва". Це перший такий випадок за всю історію такого типу зброї, що ще раз доводить майстерність та високий професіоналізм українських військових.

Що таке комплекс берегової оборони РК-360МЦ "Нептун"

Комплекс "Нептун" / commons.wikimedia.org

РК-360МЦ "Нептун" - це цілий комплекс, який складається з ряду машин, що взаємодіють одна з одною. Тобто це не лише крилата ракета, а також такі елементи:

транспортно-заряджаюча машина ТЗМ-360;

пускова установка УСПУ-360;

рухомий командний пункт дивізіону РКП;

транспортна машина ТМ-360.

Усього по шість одиниць. Кожна пускова установа має чотири ракети Р-360, які відрізняються вагою 150 кг (бойова частина) та дальністю пуску до 280 км. Така ж кількість ракет Р-360 знаходиться на кожній транспортній та заряджальній машині. Тобто, один повний залп з РК-360МЦ "Нептун" складається з 24 ракет. При цьому, кожну з них можна навести на окрему ціль.

Між спусками ракет проходить не більше 5 секунд. Тобто за 20 секунд весь комплекс може відстрілятися, згорнути пускові у маршеве положення та змінити позицію. Після чого комплекс перезаряджається та знову готовий до роботи.

РК-360МЦ "Нептун" потрапив на озброєння Збройних Сил України 2020 року, але перший піддослідний комплекс в неповному складі був переданий усього лише за півроку до початку повномасштабного російського вторгнення. Перший серійний комплекс РК-360МЦ "Нептун" буде розміщено на уніфікованому шасі чеської компанії Tatra, адже вітчизняний виробник КрАЗ збанкрутів.

Ракета P-360 та її тактико-технічні хараткеристики

Ракета "Нептун" / commons.wikimedia.org

Швидкість ракети : близько 1000 км/год;

: близько 1000 км/год; Висота польоту : від 3 до 10 метрів;

: від 3 до 10 метрів; Дальність пуску : 280 км;

: 280 км; Маса бойової частини : 150 кг;

: 150 кг; Маса ракети: 870 кг.

Ракетний комплекс "Нептун": як працює

Як працює комплекс "Нептун" / commons.wikimedia.org

Головна особливість комплексу "Нептун" в тому, що його було сконструйовано так, щоб його атака була абсолютно непсподіваною для ворога. А тому сам РК-360МЦ "Нептун" нічого не випромінює. На командний пункт лише приходить інформація про тип цілі та її координати, яка потім обробляється. Дані про ціль можуть надходити з різноманітних джерел: від дронів до супутників. При цьому координати можна вводити навіть приблизні, адже кожна ракета "Нептун" має власну радіолокаційну головку самонаведення.

Коли на командному пункті обирають цілі, визначають, яку кількість ракет потрібно для їх знищення. Тоді ж формулюються польотні завдання для Р-360, описується тип цілей. Вся інформація надходить цифровим защифрованим каналом зв'язку на ті пускові, куди це потрібно. Тобто перед стартом кожної ракети "Нептун" в неї завантажуються дані про ціль з координатами, висотою та дальністю польоту. А тому можна атакувати ворожий корабель не лише з одного боку, а, наприклад, зайти двома ракетами одночасно з двох сторні, що унеможливлює перехоплення.

Ракета "Нептун" Р-360 проходить весь свій шлях не низькій висоті, а тому її вкрай важко виявити. Коли вона підлітає до останньої точки свого маршруту, вмикається її власна радіолокаційна головка самонаведення (щоб знайти ворожий корабель) та збільшується швидкість. Це потрібно для того, щоб можна було розрізнити корвет від ракетного крейсера чи катера, які по-різному виглядають на радарі.

Коли ракета зафіксує ціль, вона починає знижуватися до своєї мінімальної висоти (над самими хвилями) та летить прямо до цілі. У ворога залишається вкрай мало часу, щоб зреагувати. Удар зазвичай приходиться над ватерлінією корабля. Ракетою спочатку прошивається корпус, а потім проходить вибух всередині. 150-кілограмової вибухівки вистачає для того, щоб максимально пошкодити практично будь-який корабель.

Ціна комплексу "Нептун"

Враховуючи той факт, что комплекс РК-360МЦ "Нептун" це новітня зброя, її вартість не розголошується. Проте, як повідомив генеральний директор ДККБ "Луч" Олег Коростельов ще раніше, розброблення цієї зброї коштувало усього 40 млн доларів.