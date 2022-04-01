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РНБО найближчим часом збереться на засідання: які питання розглядатимуться

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Наразі дата засідання невідома.

Рада національної безпеки та оборони України найближчим часом збереться на засідання.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі спільного телемарафону 1 квітня.

За словами Данілова, на сьогодні є вісьм рішень на розгляд Ради нацбезпеки. Серед них - це запровадження санкцій, які стосують РФ, компаній, які з нею співпрацюють. Водночас, коли відбудеться засідання, Данілов не назвав. 

"Зараз ми відпрацьовуємо питання. Сьогодні є приблизно 8 рішено РНБО. Найближчим часом відбудеться засідання. Ми працюємо, як і працювали. Це будуть санкції, які стосують РФ, компаній, які з нею співпрацюють, компаній, які їй допомагають", - сказав він.

Як зазначив Данілов, за протоколами, члени РНБО не можуть перебувати в одному місці, але це не завадить провести засідання.

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