Не лише РНБО: Зеленський також скликав Ставку верховного головнокомандувача

Український президент Володимир Зеленський, окрім спеціального засідання Ради національної безпеки й оборони, також скликав на 30 вересня Ставку верховного головнокомандувача.

У п'ятницю, 30 вересня, перед терміновим засіданням РНБО відбудеться Ставка верховного головнокомандувача, на яку зберуться головні силовики та військові.

Про це секретар РНБО розповів 29 вересня в ефірі програми "Говорить Великий Львів".

"Завтра (30 вересня – ред.), я хотів би зауважити, що окрім засідання Ради національної безпеки й оборони України, президент скликає Ставку верховного головнокомандувача", – заявив Олексій Данілов.

За його словами, на засіданні Ради національної безпеки й оборони будуть ухвалені фундаментальні рішення для України.

"Дочекайтеся завтра, і ви будете всі поінформовані про те, про що завтра говоритимемо на РНБО, і які рішення ухвалюватимемо", – наголосив секретар РНБО.

Як повідомляли раніше, український президент Володимир Зеленський у відеозверненні запевнив, що 30 вересня на позачерговому засіданні Ради національної безпеки й оборони будуть ухвалені важливі рішення.

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