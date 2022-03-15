РНБО опублікувала, скільки росіян загинуло у війнах РФ проти інших держав та в Україні: шокувальні цифри

РФ в Україні втратила більше солдатів, ніж за 12 років кривавих "чеченських" воєн.
За 30 років загарбницьких протистоянь Росія втратила 17 тис. своїх солдатів, тоді як в Україні за кілька тижнів війни - 13,5 тис. військових.
Про це повідомляє ЦПД при РНБО.
Центр наводить відкриті дані про кількість загиблих військових у війнах РФ від 1991 р:
- Нагірний Карабах (1988-1994) – 51;
- Північна Осетія та Інгушетія (31.10-04.11.1992) – 27;
- Придністров’я (03-08.1992) – 364-913;
- Таджикистан (1992-1997) – 302;
- Південна Осетія (01.1991-07.1992) – 46;
- Абхазія (1992-1994) – 73 – 2220;
- Чечня 1 (12.1994-12.1996) – 5552;
- Чечня 2 (08.1999-04.2009) – 7300;
- Південна Осетія, Абхазія (Грузія) (08.2008) – 64-170;
- Сирія (з 2015) – 321-444.
Без урахування війни з Україною (з 2014 року), протягом тридцяти років свого агресивного "миролюбства", Росія визнала загибель близько 17 тисяч своїх військовослужбовців. З них за 12 років двох кривавих чеченських війн загинули 12,9 тисяч. З 24 лютого по 14 березня в Україні вже загинули близько 13,5 тисяч російських загарбників.
"В українців і всього цивілізованого світу з’явився шанс покласти край "миротворчим місіям" Росії, що завжди перетворюють в попіл і страждання життя людей", - йдеться у повідомленні.
Читайте також:
- Обстріл армією РФ багатоповерхівки у Києві: троє людей загинуло
- В Україні запускають систему пошуку місцеперебування людей, які зателефонували до екстрених служб
- ЗСУ лідквідували ще одного генерала російських окупантів (фото 18+)