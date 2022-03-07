РНБО опублікувала список телефонних номерів, з яких поширюють дезінформацію

Українців закликали бути обачними.
Центр протидії дезінформації оприлюднив список номерів українських операторів, з яких телефонують громадянам та поширюють дезінформацію.
"Центр протидії дезінформації при РНБО України застерігає! Наводимо перелік номерів телефонів українських операторів, з яких телефонують українцям та поширюють дезінформацію", - йдеться у повідомленні.
‼️УВАГА Центр протидії дезінформації при РНБО України застерігає! ❗️Наводимо перелік номерів телефонів українських...Опубліковано Управління державної охорони України Понеділок, 7 березня 2022 р.
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