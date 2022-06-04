РНБО спростувала фейк про перевезення зброї в пасажирських вагонах

РНБО спростувала фейк про перевезення зброї в пасажирських вагонах

Пропаганда Кремля продовжує поширювати фейки щодо війни в Україні.

В Росії придумали черговий фейк про те, що Україна нібито перевозить зброю від міжнародних партнерів у пасажирських вагонах. В РНБО спростували цю інформацію.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Всю надану від партнерів зброю перевозять в спеціальних вагонах та за іншими маршрутами", - йдеться у повідомленні.

Фахівці також спростували інформацію про те, що ракета може влучити у потяг, який рухається.

"Це неможливо, оскільки ракети летять по заданій траєкторії до місця призначення", - повідомляє ЦПД.

Також окупанти поширюють фейкові повідомлення про те, що потяги ходять не за графіком. Проте наразі запізнення можуть бути виникнути через бойові дії.

Нагадаємо, російська пропаганда використовує авторський матеріал журналіста Ларі Еліота для просування наративу про те, що Росія начебто "виграє в економічній війні, розв’язаній Заходом".

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