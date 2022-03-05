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РНБО запустила сайт для пошуку полонених окупантів з РФ: як працює ресурс

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РНБО запустила сайт для пошуку полонених окупантів з РФ: як працює ресурс

скриншот з відео

Сайт містить дані про загарбників, які вторглися на територію України від 24 лютого 2022 року.

В Україні запустили спеціалізований сайт для пошуку полонених російських загарбників, яких Путін відправив воювати про нашої держави.

Про це повідомляється на сайті Окупант.

Сайт запустила РНБО. Ним зможуть користуватися росіяни, зокрема родини солдат або їхні знайомі, для отримання інформації про стан та місце перебування полонених військових. Також рідні російських військовополонених зможуть зв’язатися з представниками Міноборони України.

"Сайт "Окупант" - інформаційний ресурс Апарату РНБО України, який в оперативному режимі надає інформацію про військовополонених збройних сил РФ, які вторглися на територію України починаючи з 24 лютого 2022 року", - сказано в повідомленні.

В Україні наголосили, що з російськими військовослужбовцями поводяться відповідно до Конвенції про поводження з військовополоненими (Женевська конвенція) – зокрема вони забезпечені харчуванням, одягом та лікуванням, утримуються у нормальних умовах.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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