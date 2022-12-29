Робили "високу ставку": Шмигаль розповів, скільки росіяни готувалися до нової масованої атаки

Росія готувалася до масованого удару по Україні 29 грудня два тижні і робила високу ставку цей обстріл. Окупанти сподівалися залишити українців під Новий рік без електрики.

Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

Голова уряду наголосив, що українська ППО показала неймовірний рівень вправності й ефективності, збито 54 із 69 ракет.

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"Десята масштабна атака, Росія намагається позбавити українців світла перед Новим роком. Ворог робив високу ставку на цю атаку, готувався до неї два тижні", - написав він у "Телеграмі".

За його словами, попри успіхи ППО є деякі "прильоти" і пошкодження.

"У деяких областях можуть застосовуватися екстрені відключення, щоб уникнути аварій у мережах. Наші енергетики вже працюють, аби все відремонтувати. Дякуємо ППО, ЗСУ, медикам, рятувальникам і всім, хто залучений до ліквідації наслідків обстрілів", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, що вранці 29 грудня Росія здійснила чергову масована атаку України.

Відомо, що росіяни влучили в одну з електростанцій ДТЕК, яка неодноразово зазнавала атак ворога.

Крім того, ворожа ракета поцілила у будинок на Прикарпатті, який за майже за тисячу кілометрів від Росії.

Детально про новий масований удар Росії ракетами по Україні і ситуацію в регіонах, читайте тут.

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