"Робимо неможливе": з Луганщини під обстрілами вдалося евакуювати дев‘ятьох мешканців та доставити гумдопомогу

Евакуйовані мешканці перебувають на безпечній території.

Сьогодні, 1 червня, із Гірської громади Луганської області вдалося евакуювати дев‘ятьох мешканців, а також доставити туди гуманітарну допомогу.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Гірська громада щодня потерпає від ворожих обстрілів, рашисти рівняють з землею населені пункти з артилерії та авіації. Гарячіше за всіх у Тошківці та Золотому, орки умисно гатять по багатоповерхівках. Проїхати було вкрай важко, дорога постійно обстрілюється, але наші Герої прорвалися – завезли гумдопомогу та евакуювали дев‘ятьох людей – пенсіонерів та маломобільних", - зазначив він.

Людей вивозили декількома автівками, аби було більше шансів проскочити. Але один бус під Врубівкою таки потрапив під обстріл, авто посікло, люди неушкоджені.

Гайдай також підкреслив, що через проблеми зі зв'язком, до людей приходили просто додому і пропонували евакуюватися.

Нагадаємо, на Луганщині росіяни обстріляли евакуаційний автомобіль: загинув журналіст з Франції.

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