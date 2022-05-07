"Робимо усе, щоби держава виконувала усі соціальні зобов’язання": Зеленський - про нараду з урядовцями

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо питань постачання пального та виконання державного бюджету.

Головним завданням Кабінету міністрів є якісна організація постачання в Україну пального.

Про це Зеленський заявив під час традиційного відеозвернення 7 травня.

"Провів сьогодні нараду щодо діяльності виконавчої влади. Головні питання економічні, зокрема, про забезпечення українців пальним, про подолання дефіциту пального, який виник після того, як російські ракети зруйнували наш Кременчуцький завод і бази нафтопродуктів по всій державі. Заслухав доповіді про те, що конкретно робиться для організації постачання в Україну достатнього обсягу бензину та інших видів пального. Ключове завдання для урядовців – пришвидшити транспортування пального від європейських портів до наших споживачів. Обсяг такого транспортування має збільшуватись щоденно", - говорить Зеленський

Під час наради президент заслухав доповідь про стан виконання державного бюджету в умовах воєнного стану.

"Також заслухав доповідь міністра фінансів про стан виконання державного бюджету. Робимо усе, щоби держава виконувала усі соціальні зобов’язання попри дефіцит бюджету і свідоме руйнування російською армією нашої економіки. Предметно обговорили і план відновлення країни після війни. Це дуже масштабне завдання, але я не маю сумнівів, що ми його реалізуємо", - розповів глава держави.

Нагадаємо, що на цій нараді Зеленський поставив уряду завдання щодо усунення черг на АЗС.