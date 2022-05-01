"Робимо все, щоб повернути нормальне життя на деокуповану частину нашої України", - Зеленський

"Робимо все, щоб повернути нормальне життя на деокуповану частину нашої України", - Зеленський

У деокупованих від росіян українських населених пунктах поступово відновлюють інфраструктуру, працюють гуманітарні штаби.

Місцеве самоврядування вже повноцінно працює у двох третинах таких сіл і міст.

Про це ввечері 30 квітня у відеозверненні сказав президент України Володимир Зеленський.

"Робимо все, щоб повернути нормальне життя на деокуповану частину нашої України. Роботу гуманітарних штабів уже розпочато на території 93% деокупованих населених пунктів. Активно проводимо розмінування звільненої території. Щодоби кілька десятків населених пунктів додаються до списку тих, де розмінування завершилося. 69% деокупованих населених пунктів знову з повноцінним місцевим самоврядуванням. Відновлюємо постачання електрики, звʼязок, водопостачання, забезпечення газом. Робимо все, щоб повернути нормальну медицину, освітні послуги, доступ до фінансових установ. Відновлюємо дороги", - сказав президент.

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 66-го дня війни з Росією

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