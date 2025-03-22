"Робити їм боляче": генерал Годжес назвав спосіб змусити Росію дотримуватися перемир’я

Росію може змусити дотримуватися режиму припинення вогню лише присутність відповідної військової сили на території України.

Таку думку висловив американський генерал у відставці, екскомандувач армії США в Європі Бен Годжес в ефірі національного телемарафону.

"Це означає, що сили з імплементації режиму перемир'я мають бути достатньо потужними та діяти згідно з правилами застосування зброї, які дозволять їм негайно завдавати удари у відповідь щоразу, якщо Росія порушуватиме перемир'я", - пояснив він.

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Генерал Годжес наголосив, що військова сила, розміщена на території України, повинна "негайно робити їм [росіянам] боляче" та "спричиняти наслідки".

"Не такі [наслідки], що вимагатимуть дзвінка до Брюсселя чи Берліна, а такі, які можна негайно застосувати на полі бою. Це єдиний спосіб, який я собі уявляю". - уточнив він.

Нагадаємо, британський прем’єр-міністр Кір Стармер обіцяє більше чітких переговорів щодо забезпечення режиму припинення вогню в Україні.

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