"Роблять це доволі приховано": у Повітряних силах розповіли подробиці атаки "шахедами" та "Калібрами"

У ніч проти неділі, 2 липня, російські окупанти запустили по Україні дрони-камікадзе Shahed та крилаті ракети. За інформацією Повітряних сил, пуски восьми "шахедів" здійснювались з південно-східного напрямку, а трьох ракет "Калібр" – з Чорного моря. Усі повітряні цілі було знищено.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону розповів подробиці нічної атаки по Україні.

Так, за його словами, атака "Шахедів" була вночі, до 3 години, а "Калібрами" ворог атакував близько 5 ранку. Ворожі "Шахеди" збиваються по всій території України по маршруту свого слідування.

"Хоч і небагато, вісім, але долітають і до Київщини з південного напрямку, а інколи і до західних регіонів нашої держави. І "Калібрів" небагато, але все одно випускають. Роблять це доволі приховано, буває, дуже пізно з'ясовується, що може бути такий запуск. Противник використовує різні носії, як підводні човни, для того, щоб завдати удару, щоб ми не встигли приготуватися. Але і протиповітряна оборона Повітряних сил і інших Сил оборони успішно відреагувала на ці загрози – знищено і Калібри і "Шахеди". 11 повітряних цілей, і всі були знищені. Є уламки, на Київщині зафіксовані постраждалі", - зазначив Ігнат.

Нагадаємо, за минулу добу під вогнем окупантів опинилися 10 областей України – поранено трьох дітей.

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