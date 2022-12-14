"Роблять із Бахмута символ": експерт пояснив, чому окупанти хочуть взяти місто до Нового року

Він підкреслив, що російська армія лише зазнає поразок на фронті, у них немах "бойових подвигів" від літа.

Армія Російської Федерації продовжує наступ у спробах взяти під контроль Бахмут на Донеччині. Кремлівській пропаганді буде складно пояснити, чого армія РФ досягла у війні в Україні майже за рік війни, при цьому зазнавши величезних втрат.

Про це 14 грудня в ефірі телеканалу FREEДОМ сказав експерт з питань безпеки Іван Варченко.

Він підкреслив, що Бахмут – не є стратегічним містом, яким його намагаються представити окупанти.

"Ми розуміємо, що кожен росіянин уже від малого до великого, знає, що таке Бахмут і що це за місто. В Україні росіяни роблять із Бахмута якусь подобу, знаєте, одночасно Сталінграда, Курської дуги і Берліна. І насправді Бахмут – це дуже важливо і дуже важливо саме до Нового року. Це те, що Путін хоче представити російському народу на блюдечку, покласти на новорічний стіл, під новорічну ялинку", – пояснив Варченко.

Експерт нагадав, що армія Російської Федерації не має значних успіхів на фронті від літа, коли вона окупувала Сєвєродонецьк і Лисичанськ. На його думку найближчі два тижні на Бахмутському напрямку триватимуть запеклі бойові дії – "це буде найважча м’ясорубка, яку можна уявити зараз".

"Я думаю, що Росія приречена навколо Бахмута перейти до позиційної оборони, і звісно, російські війська будуть виснажені", - резюмував він.

Бої за Бахмут

На Донеччині в районі Бахмута тривають активні бойові дії. На цій ділянці фронту ЗСУ продовжують знищувати російських загарбників. Так, 13 грудня, українські військові вчергове знищили групу окупантів.

Олег Жданов розповів, що співвідношення артилерії у ЗСУ і окупантів на Бахмутському напрямку – один до семи, один до десяти на користь Росії.

Експерт також зазначив, що оборона Бахмута є важливою для України, аби не дати Росії зробити із захоплення міста "взяття Берліна", а також – щоб дати окупантам випустити всю пару і добивати їх на всіх інших ділянках фронту.

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