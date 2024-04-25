"Роблять те саме, що із Авдіївкою, Бахмутом": воїн ЗСУ - про тактику росіян у районі Часового Яру

І українські військові, і росіяни застосовують на Бахмутському напрямку нові засоби пересування.

Російські війська, намагаючись взяти Часів Яр Донецької області, знищують та випалюють місто. Те саме, що вони робили із Авдіївкою, Бахмутом, Соледаром, Маріуполем.

Про це сказав військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов в етері телеканалу "Еспресо".

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"Росіяни вже два-три тижні дуже щільно лізуть. Вночі знову ворог використовував фосфор. Росіяни зносять і випалюють Часів Яр. Напевно, з містом вони хочуть зробити те, що свого часу зробили з Авдіївкою, Бахмутом, Соледаром, Маріуполем", - вважає військовий.

Він зауважує, що "відчувають, що Росія вже працює на рівні максимуму своїх можливостей. Відчувається, що в них уже теж не вистачає боєприпасів".

За його словами, і українські військові, і росіяни застосовують на Бахмутському напрямку нові засоби пересування.

"І ворог, і ми починаємо пересуватися на мотоциклах. Таким чином від FPV-дрона можна сховатися. Дрон втрачає людину, заплутавшись на деревах", - додав Сазонов.

Нагадаємо, координатор групи "Інформаційний Спротив" Костянтин Машовець стверджує, що окупанти нарощують зусилля на фронті.

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