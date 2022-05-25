Робоча зміна в 40 діб і підрив пожежної машини: як рятувальники працювали під окупацією в Чорнобилі

Робоча зміна в 40 діб і підрив пожежної машини: як рятувальники працювали під окупацією в Чорнобилі

Робоча зміна тривалістю понад 40 діб - стільки чорнобильські рятувальники перебували в окупації в зоні відчуження, допоки російських військових не витіснили наші оборонці.

84 працівники добровільно не покидали місце несення служби, аби не залишити небезпечну зону без нагляду. Сьогодні вони заступили на першу після окупації зміну, йдеться в ТСН.

Робоча зміна чорнобильських рятувальників тривалістю більше місяця. На це 84 працівника ДСНС свідомо пішли, аби запобігти більшій біді.

Також читайте Українські кардіохірурги продовжують здійснювати унікальні операції, яких навчають західних колег

«Якщо б на станції, або на цій території щось сталося через воєні дії було б непереливки всьому світу, тому було рішення залишитись на місці і виконувати свої обов’язки за призначенням», - каже заст.очільника пожежно-рятувального загону Чорнобиля Сергій Стрельченко.

Допоки тривала російська окупація зони відчуження, рятувальники з десяток разів виїздили на гасіння пожеж навколо Чорнобиля. Працювати доводилося під дулами російських автоматів. Російські військові примушували рятувальників шикуватись на плацу, коли як самі нишпорили в службових приміщеннях, вилучаючи також і особисті цінні речі – згадують працівники ДСНС. Окрім постійних ганебних перевірок чоловіки потерпали від нестачі їжі.

71-річний Віктор Тимофійович до окупації годував працівників підприємства, яке стежило за радіоактивними відходами. Коли їх поспіхом евакуювали, пан Віктор став ділитись запасами продуктів з рятувальниками. «Я ще просив їх: «беріть, бо зіпсується і пропаде, а так з’їсте». Вони мені були дуже вдячні і зараз дякують», - каже чоловік.

Розбиті шибки, розстріляні з автомата холодильники і вщент розтрощений банкомат - так після відвідин російських військ виглядає магазин і кафе доньки пана Віктора. Заморожені напівфабрикати чоловік встиг роздати самоселам, все інше забрали окупанти. Серед суцільного безладу, влаштованого рашистами, пан Віктор знаходить збірку з віршами про зону відчуження, яку ще донедавна пропонував придбати туристам.

Що лишив по собі «рускій мір» у лісах зони відчуження, видно по пожежній автівці, яка вже не підлягає ремонту. Екіпаж з п’ятьох рятувальників під’їжджаючи до осередку пожежі підірвався на протитранспортній міні. «Не всі частини автомобіля вдалося знайти, але особовий склад живий . Руки, ноги цілі, очі цілі, є пошкодження обличчя, але нічого критичного», - розповідають рятувальники.

Після інциденту, який ледь не обернувся на трагедію, рятувальники виїздять до осередків горіння лише у супроводі піротехніків і на автівках з капотною "системою", де моторний відсік приймає вибухову хвилю на себе.

Понівечену машину у рятувальників днями заберуть і вона стане музейним експонатом російсько-української війни. Тим часом рятувальник Юрій перевіряє устаткування німецького помаранчевого 11 тонника, якого сам пригнав із закордону. «Сьогодні ще проведем доукомплектування, щоб все було ідеально і машина одразу стає в бойовий розрахунок», - каже він.

Рятувальники раді автомобільному поповненню і сподіваються, що в тому ж особовому складі прийматимуть наступні зміни, які триватимуть не більше двох тижнів.

Читайте також: