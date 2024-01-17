Робота Patriot та С-300: як ЗСУ заманили у пастку найкращий радіолокаційний літак РФ А-50 – Forbes

Повітряні сили України ввечері 14 січня 2024 року знищили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та значно пошкодили повітряний командний пункт Іл-22М над акваторією Азовського моря. Літак А-50 – один із дуже рідкісних і дуже цінних літаків раннього попередження з радіолокатором російських ВПС. Внаслідок збиття, імовірно, загинули всі 15 людей на борту, в тому числі й високопоставлені офіцери.

Про це пише журналіст Forbes Девід Акс.

"Хто це зробив?" – пожартували українські ВПС.

"Відповіддю, схоже, є ракети протиповітряної оборони Patriot PAC-2 з радіусом дії 90 миль (близько 144 км). Менш ймовірно: Patriot PAC-3 або С-300 меншої дальності", - вважає Девід Акс.

Хоча наразі достеменно невідомо, якою зброєю збили чотиримоторний розвідувальний літак А-50, але аналітик Том Купер, який написав багато книг про радянські та російські військові літаки, має свою теорію.

Українські радари та ракетники заманили російські екіпажі в пастку

Якщо теорія Купера правильна, то військові Повітряних сил ЗСУ влаштували пастку у момент, коли літаки українських ВПС – імовірно, бомбардувальники Су-24 – завдали ударів по об’єктах ВПС Росії на окупованому Кримському півострові.

"Кілька радарів були виведені з ладу", - розповів Купер.

Удари по окупованому Криму придушили наземне радіолокаційне покриття росіян, залишивши вцілілі ракетні батареї на півострові частково "сліпими", особливо на півночі, де місцевість могла замаскувати наближення українських літаків, безпілотників і ракет.

Останній політ розвідувального літака А-50

"Тож російські командири зробили очевидну, але дурну річ. Вони наказали одному з небагатьох літаків з радіолокаторами А-50, які зазвичай літають далеко на південь над Азовським морем, просунутися далі на північ, щоб розширити радіолокаційне покриття більшої частини Криму. Радар А-50, який обертається, може бачити цілі розміром з літак на відстані майже 200 миль (близько 320 км)", - розповів журналіст.

Літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 супроводжував чотиригвинтовий десантний командний пункт Іл-22М з приблизно 10 членами екіпажу.

Іл-22 – радіорелейна платформа: його екіпаж допомагає екіпажу А-50, обслуговуючи зв’язок і передавання даних, для яких у А-50 бракує потужності та обробки.

Як показують супутникові зображення та радіолокаційні дані – найпівнічніша траєкторія польоту А-50 була над окупованим Бердянськом Запорізької області, лише за 120 км від лінії фронту. Така відстань – в радіусі дії зенітно-ракетної батареї Patriot, які українські ВПС розгорнули вздовж південного фронту.

Втрата А-50 – деталі про жертви та наслідки для фронту

"Хитрість полягала в тому, щоб українці націлили на А-50 та Іл-22, який його супроводжував, не повідомляючи російські екіпажі занадто завчасно про атаку – і не жертвуючи своєю дорогоцінною системою Patriot. Все, що потрібно було зробити українцям, – це таємно розгорнути відповідну систему ЗРК, щоб націлитися на два літаки з великої відстані. Можливо, це була одна з систем ЗРК С-300. Можливо, один із ЗРК PAC-2/3", - написав Купер

Також можливо, що Повітряні сили розгорнули пускову установку та радар, а також обладнання для електроживлення від однієї зі своїх трьох систем ЗРК PAC-2/3 поєднанні з одним із своїх радарів С-300.

Робота Patriot та С-300

Повідомляється, що російський винищувач-бомбардувальник Су-34 зафіксував раніше невідому українську батарею С-300, яка вмикала свій радар за кілька хвилин до того, як були збиті А-50 та Іл-22.

"Якщо батарея С-300 здійснила початкове освітлення, вона повинна була пройти вздовж цілей до прихованої батареї Patriot, яка була неподалік. Останній увімкнув свій радар лише на кілька секунд: достатньо довго, щоб отримати власні дані націлювання, але надто коротко, щоб росіяни могли надійно виявити його випромінювання та оцінити їх як загрозу. І тоді українці почали стріляти своїми ракетами", - припустив Купер.

Через хвилину ракети знищили А-50 і пошкодили Іл-22.

"Після завершення вогневих дій українські екіпажі С-300 і PAC-2/3 негайно припинили випромінювання та почали комплектувати свої системи, щоб відвести їх і таким чином уникнути будь-якої можливої російської помсти", - пояснював Купер.

Нагадаємо, Буданов розповів, скільки в Росії залишилося літаків А-50 та в якому вони стані.

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