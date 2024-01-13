Робота просувається: Гуменюк повідомила про ситуацію на лівобережжі Херсонщини

Робота українських військових на лівобережжі Херсонської області є непростою, але вона просувається.

Українські військові попри погодні умови та постійні штурми армії РФ продовжують утримувати зайнятий ними плацдарм на тимчасово окупованій території Херсонської області. Російська армія продовжує зазнавати величезних втрат на лівому березі Дніпра.

Про це повідомила очільниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Виходячи з того, яка кількість окупантів зосереджена на цьому напрямку, ми розуміємо, що штурмові дії будуть системно тривати. Якщо раніше вони використовували переважно підрозділи типу "Шторм Z" різного напрямку, за сутністю своєю це наповнювачі "м'ясних штурмів", зараз вони намагаються підтягувати туди і морську піхоту, і десантні війська, що говорить про бажання підвищити результативність цих штурмових дій. Очевидно, що завдання військовим керівництвом ставиться прорвати нашу оборону і позбавити нас плацдарму. Наші підрозділи максимально міцно і потужно відбивають ці атаки за підтримки в тому числі контрбатарейної боротьби. За минулу добу зафіксовано втрата в окупантів до 38 особового складу і 4 одиниць техніки", - сказала вона.

Раніше Гуменюк повідомила, що лівому березі Херсонської області у штурми йдуть елітні війська РФ, бо підрозділи "Шторм-Z" не виправдали очікувань.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ворог намагається приховати наслідку удару по аеродрому в Саках - Гуменюк